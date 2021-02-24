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白河水庫不死！蓄水率為0 南水局枯水期加速清淤回春

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供
台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供

台南白河水庫已有56年，蓄水率為0，原本被視為壽終正寢，水利署南區水資源局利用枯水期正在加速清淤，目標是118年要恢復庫容達到2000萬立方公尺，南水局副局長鄒漢貴說，不要小看2000萬立方公尺，像今年嚴重枯旱就能發揮很大的功用。

白河水庫在民國54年6月完工，今年56歲！具有灌溉、防洪、給水及觀光等多目標的使命，目前由農田水利署嘉南管理處營運管理，南水局負責水庫清淤工作。南水局表示，白河水庫的淤積情形相當嚴重，像56歲的歐里桑一樣，有個大大的啤酒肚 ，為了要消除它的啤酒肚，讓它搖身一變，變成18歲的青年。

南水局表示，目前正把握枯水期積極清淤，恢復蓄水庫容、減低缺水風險提升防洪功能，採用多元方案來活化；持續清淤外也完成庫區防洪防淤隧道，目前正在興建繞庫防淤渠道；要讓白河水庫不但返老還童，且風華再現！

南水局指出，水庫陸挖清淤是恢復庫容最直接的方法，配合公共工程的土方回填需求，108及109年白河水庫清淤量已達100萬立方公尺，把握枯水期今年積極擴大辦理，預計要清淤70萬立方公尺，目標是108年讓白河水庫恢復庫容重現往日風采。

鄒漢貴說，很多人以為白河水庫蓄水率為0，是沒有功能了，甚至有廢除的聲音，其實白河水庫還有後庫，還是有蓄水並供應當地的農業及自來水，現在興建新水庫幾乎不可能，在水資源日益困難下，白河水庫更不能放棄，要設法恢復庫容。

因南部水情拉警報，台南嘉義從25起水情燈號轉橘燈，鄒漢貴說，工業用水大戶將減量7%，非工業用戶減量10%，一般用戶暫無影響，儲曾文水庫蓄水剩15%，因長期無明顯降雨，上游裸露地乾裂，真的要全民共同節約用水。

台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供
台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供
台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供
台南白河水庫蓄水率為0%，南水局在枯水期加速清淤。圖／南水局提供

水庫 白河 水資源

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