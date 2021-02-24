悟覺妙天禪師祈福消災解厄 這些明星現身團拜引矚目

農曆春節假期結束，開工後的第一個禮拜日，聖光禪地球佛國總會舉辦新春團拜活動，悟覺妙天禪師向弟子同修們拜年恭賀新春，祈福賜福，消災解厄，特別的是，精彩「巨星賀新春」的表演，是眾人矚目焦點。現場許多政商名流、達官顯要、綜藝巨星齊聚一堂，大家一起做好防疫工作，團拜分送祝福，會場洋溢喜氣、氣氛溫馨。

聖光禪地球佛國總會去年成立，加上欣逢地球佛國大家庭成立後舉辦第一次大家庭成員的新春團拜，「2021地球佛國大家庭新春祈福大團圓」活動更吸引超過三千五百人，將現場擠得水洩不通，無法親臨會場的大家庭成員，也在台灣各地及海外的美國、日本、中國大陸、新加坡、馬來西亞等地以視訊連線的方式共襄盛舉，同步得到悟覺妙天禪師的加持與祝福，共計數十萬人一起參與團拜，熱鬧無比，尤其，這些蒞臨現場與參與視訊連線的每一個人，盼望都能得到悟覺妙天禪師的加持與祝福。

特別的是，金鐘最佳綜藝節目主持喜劇泰斗許效舜、金鐘最佳綜藝節目主持資深國寶級藝人澎恰恰、台灣節目主持人NONO（陳宣裕）、第三十一屆金曲最佳台語女歌手獎金曲歌后朱海君、藝祈鑽董事長張淯，這5位難得一見的組合，強強聯手演出的巨星賀新春，更博得滿堂彩。根據幕後工作人員透漏，5位星光熠熠巨星，雖與彩排時不同，更能看出他們臨場的機智與信手捻來的表演天賦，絕非一朝一夕所能練就，難怪他們是榮獲多座金鐘、金曲的藝人！

綜藝巨星齊聚一堂拜年恭賀新春。（聖光禪佛國地球總會提供）

悟覺妙天禪師認為，由於人心險惡、禍事連綿，要避免這些災難，應該從改變人心開始。為此，成立地球佛國人間天堂大家庭，希望藉此政治上各黨派都能和平相處，選舉能選賢與能，而兩岸同為同宗同脈，更企盼與大陸能和平相處、致力建設台灣。另外，再過幾天就是元宵節，正是妙無金身統天大佛的佛誕，祂是宇宙的第一尊聖佛，悟覺妙天禪師特別也將神咒傳授給在座的貴賓及弟子，當遇到災禍時，只要念咒語就能排除災難、逢凶化吉。

團拜活動在台風穩健機智串場的主持人引領全場人員新春祝禱聲中揭開序幕，值得一提的是，悟覺妙天禪師表示，他在這場活動中看到了與會來賓們閃閃發光的不凡表現，彷彿整個會場都散發著正面金黃色的善能量。活動中還有很多精彩的表演，包括烏克麗麗的演奏、醒獅賀新春、《禮讚上師》的印度舞、提琴合奏、青年軍熱舞，以及合唱等精彩節目的演出。循例團拜中的壓軸好戲，歡樂大摸彩在「個個有希望，人人沒把握」中，時時高潮迭起，整個團拜活動就在溫馨中結束。