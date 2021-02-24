PSA升高憂罹攝護腺癌 醫：射精、馬拉松都會影響

男性健檢發現攝護腺特異性抗原（PSA）升高，往往擔心是否罹癌。醫師周固說，PSA升高與年齡、攝護腺大小、射精、甚至跑馬拉松等都可能有關，不用太驚慌，應找醫師檢查，並定期追蹤。

但如果健檢發現PSA升高，也不能輕忽。書田診所泌尿科主任醫師周固今天在記者會分享，59歲陳先生過去有PSA升高病史，但因為沒有不舒服，就沒後續追蹤。2020年底排尿困難就醫，PSA高達271.33ng/ml，肛門指診摸到明顯腫塊，攝護腺超音波顯示攝護腺巨大且邊緣不平整，攝護腺切片為攝護腺癌。

周固說，PSA是攝護腺細胞產生的一種蛋白質（醣蛋白），一般正常情況下PSA會＜4ng/ml，研究指出當PSA介於 4至10ng/ml時，有25%有攝護腺癌；PSA＞10ng/ml有50%有攝護腺癌。但攝護腺切片確診為攝護腺癌者，15%的PSA＜4ng/ml。對於有攝護腺癌家族史者，當PSA＞2.5ng/ml就應特別注意並追蹤。

PSA升高不一定就是罹癌，周固說，除了攝護腺癌PSA會升高以外，還有許多因素會影響PSA數值，如年齡較高、攝護腺大小，當攝護腺肥大程度已引起症狀者，通常會升高；尿路感染；攝護腺炎，攝護腺發炎使得攝護腺細胞受損害導致PSA上升，通常在治療後PSA會逐漸降低，甚至恢復正常數值。

周固說，有些人在健檢前射精、或有騎車、騎馬等活動會陰部遭撞擊或跑馬拉松等、曾接受內視鏡檢查及手術、攝護腺受傷等，這些原因都可能導致PSA短期或持續的升高。

當發生PSA數值異常時，周固建議，最好進行相關檢查，肛門指診以了解攝護腺大小、有無壓痛及硬塊；攝護腺超音波或磁振造影，可以辨認攝護腺大小、變化及邊緣狀況；攝護腺切片，透過針刺切片檢查是否有癌細胞，但切片沒有，不代表一定沒有，仍要積極追蹤。因PSA代謝約須3至4週，一般追蹤回診會要求1個月後再抽血檢查。

周固說，攝護腺癌早期發現5年存活率接近100%，但已有轉移擴散，5年存活率降至30%，因此早期發現造期治療相當重要。

周固提醒，近年來民眾健康意識上升，許多人都有定期健檢的習慣，當檢查發現PSA升高時應找泌尿科醫師進行相關檢查，確認是否有異，一切正常建議仍須積極定期追蹤。若有攝護腺癌家族史者，當PSA＞2.5ng/ml就應特別注意並追蹤變化。