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女學生搭捷運遭變態下體頂撞 北捷司機曝「一招」鎖定追人

聯合新聞網 / 綜合報導
女學生坐在捷運靠走道座位，遭到變態猥褻騷擾。圖／聯合報系資料照
女學生坐在捷運靠走道座位，遭到變態猥褻騷擾。圖／聯合報系資料照

捷運搭乘者多，身體難免有些磨擦碰撞，但總有人利用推擠晃動行不軌之事，讓受害者飽受驚嚇。有女學生遭猥褻後崩潰發文控訴對方噁心行徑，讓網友相當心疼，捷運司機也現身透露「教訓對方」的方法。

據女學生描述，當天下午搭乘台北捷運時，她坐在外側靠近走道的位置，落座後沒多久，身旁便站了一位老人，外套沒拉，下擺隨著車廂晃動不停碰觸她的左手。她原本不覺有異，只覺得很煩，也疑惑明明車廂並不擁擠，為何要貼著她站，直接她不經意往左邊看，才發現老人的褲子拉鍊沒拉，一直故意用下身撞她！

女學生表示，當時她害怕又驚訝，只好趕快裝沒事離開，而那名「老變態」隨後往別的車廂離開。她平復心情後，便把這件事說出來，並提供變態老人的特徵：「軍綠色短版羽絨外套、深藍色棒球帽、超過六十歲」，讓搭乘捷運的女性多加注意小心。

多位女網友也表示曾在捷運上遭遇性騷擾，有些甚至與原PO一樣都是被下體「頂撞」，「我也是坐在一樣的位子，有一個阿伯站到我旁邊拉著扶手，我就感覺自己的手臂一直被東西蹭到，不敢轉頭、僵在那裡不敢動……到現在我還是不敢坐那個位子」、「我前幾週也在板南線遇到變態，他也貼超近，感覺有點年紀，穿羽絨外套和鴨舌帽」、「我跟妳遇過一模一樣的事情」、「感覺原po跟我去年遇到的是同一個變態」。有位網友更貼出起訴書佐證「我也曾在板南線遇過用下體頂我的色狼，不確定是不是同一個」，並指她遇到的變態老人「根本就是慣犯」、「上過多次新聞」。

不少人建議原PO趕快報警，不要姑息，一名北捷司機員也留言證實報警有用：「直接按對講機告訴司機員，下一站站長就來了 ，或是直接去詢問處告訴站務。北捷什麼東西沒有，監視器最多，只要記得特徵就有機會抓到那個人」，其他知情者也表示，只要鎖定「老變態」的悠遊卡卡號，下一次進站時，各站電腦都會跳出通知。

捷運 北捷 猥褻 悠遊卡 性騷擾

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