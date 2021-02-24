立院開議在即 環團籲降減台電購煤預算

近日西半部空品不佳，因應立法院新會期開議在即，環團今天呼籲，行政院、立法院應支持「綠色預算」，中火、興達電廠的相關購煤預算應降減，支持台積電等企業使用百分百再生能源綠電。

為督促減煤，時代力量立委陳椒華、國民黨立委楊瓊瓔曾提案刪除台電購煤預算18%、共138億元，台灣健康空氣行動聯盟理、彰化縣環境保護聯盟今天在立法表示，第三會期本周即將開議，立法院長游錫堃曾喊話，希望國營事業預算能在3月通過，但過去台電購煤預算有灌水之嫌，再加上氣候變遷狀況下，興達電廠應立即減煤、購煤預算零，中火燃煤今年累計減六成，因此相關購煤預算也應該等比降減。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，企業加入再生能源倡議組織RE100已是全球趨勢，朝野應提出綠色預算，協助台積電等進步企業可轉型升級為百分百使用再生能源綠電。

葉光芃也說，2019年台灣能源部門燃料燃燒二氧化碳直接排放占比高達7成，以台電為例，燃煤溫室氣體排放占比66%，是燃氣的2倍以上、燃油的17倍。台灣發電供熱產生的碳排放占比約60%，也高於中國、日本、南韓。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化多處農地遭非法堆置毒煤灰，本月初檢測到芳苑養殖專業區的魚塭內尚未清除的結塊煤灰，測得鋅8882ppm、超標14倍，銅600ppm、超標3倍。

施月英說，台電毒煤灰大面積埋填在彰濱工業區，當地距離台中火力電廠僅8公里，煤灰沒有用水泥固化處置，直接填在海水入滲，當地飲用的地下水位又僅在1至2公尺的淺層區域。國外許多研究指出，電廠排放大量的硫氧化物、氮氧化物，周邊容易發生酸雨，且會加速毒煤灰內的重金屬釋出。