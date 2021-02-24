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行車遇霧必開「三種燈」？ 鄭明典：不鼓勵開黃色閃燈

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局也在臉書上表示，受天候變化影響，濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，提醒大家務必做到，減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。圖／擷取自公路總局臉書粉絲團
公路總局也在臉書上表示，受天候變化影響，濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，提醒大家務必做到，減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。圖／擷取自公路總局臉書粉絲團

台61線西濱快速道路雲林段日前因清晨起霧霾，21輛車在霧霾區追撞造成2死8傷，引發熱議。公路總局也在臉書上表示，受天候變化影響，濃霧或霾害等因素導致公路能見度不佳時，提醒大家務必做到，減速慢行、小心駕駛，拉大行車間距，確保行車安全。

公路總局也提醒，請開亮近光燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車。能見度太差時，請從最近的交流道駛離快速公路，應減速保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道

此外，切勿無故緊急煞車或將車輛停於車道上，以維護行車安全；行車途中，注意CMS即時資訊，收聽警廣路況，關注公路沿線動態，盡早做好應變準備。

不過，氣象局長鄭明典持不同看法，他今早在臉書上分享公路總局的貼文，並提到該不該開黃色閃燈(警告燈)，自己沒有答案，只是分享經驗。

鄭明典說，美國加州的規定是，車輛在移動中不能開「黃色閃燈」。但是，加州山谷區的霧也是很有名氣，在濃霧中開黃色閃燈，警察並不會干預，他們的解釋是，霧濃到有駕駛困難時，駕駛者是處在一個隨時準備停車的狀態。所以，使用的前提是，霧要非常濃的狀態。

鄭明典說，為什麼不鼓勵使用黃色閃燈，因為那會混淆方向燈，使方向燈失去功能，而變換車道本身就是容易造成意外的因子，方向燈的功能很重要。所以在車子行駛狀態，應該要避免使用黃色閃燈，除非，駕駛已經處於被迫必須隨時準備停車的狀態。

鄭明典 車道 霧霾

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