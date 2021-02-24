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部分負擔調漲 健保署鬆口檢驗檢查還有「一口價」方案

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保費率今年元旦起調漲至5.17％，健保署隨之規畫藥品、檢驗檢查費部分負擔調漲方案。本報資料照片
健保費率今年元旦起調漲至5.17％，健保署隨之規畫藥品、檢驗檢查費部分負擔調漲方案。本報資料照片

健保費率今年元旦起調漲至5.17％，健保署隨之規畫藥品、檢驗檢查費部分負擔調漲方案。健保署昨堅持不鬆口遞交給衛福部方案方向，今署長李伯璋證實，藥品部分負擔調漲方案為40至200元，影響至少七成民眾，檢驗檢查費用則有2大方案，分別為50元至200元，另一方案為依照各院層級給予「一口價」方案，將交由衛福部決定。

李伯璋表示，昨遞交給衛福部的方案，僅是健保署身為幕僚單位給予的建議，最後的決定仍在衛福部。健保署提交的方案，藥品部分負擔取消100元以下0藥費的決策，改為300元以下藥費，須額外向民眾酌收40元部分負擔，300元以上每增加100元，部分負擔多增加20元，最高上限仍維持為200元。

李伯璋表示，一開始雖然規畫要調高藥品部分負擔上限，不再維持200元，但是經過討論後認為藥費超過200元以上的民眾，多是真正需要醫療的患者，打破上限，收取真正有需求的患者反而負擔太重。

李伯璋表示，調整最低的費用，現階段也是規畫40元的銅板價，雖然會影響七成的民眾，但是健保屬於社會保險，不能單方面規範醫界，民眾長期以來都沒有感覺，雙方都要負起一些責任，他認為才是重要的。

至於檢驗檢查費，昨媒體報導，原本免部分負擔的檢驗檢查費用將會收取50元到200元的部分負擔；李伯璋表示，健保署昨提交的方案中，除了該方案以外，還有另外一個方案，是依照不同的醫院層級，各別給予「一口價」的方案。

他表示，兩案都是健保署認為不錯的方案，最後到底哪個方案會施行，同樣要由衛福部做最後裁定。至於慢箋的部分，初步規畫則是不影響弱勢族群的權益，且方案送交衛福部後，社家署也將加碼提供各類弱勢的名單，最後也將納入不會收取部分負擔的族群。

李伯璋表示，屏除弱勢，慢箋收取部分負擔的規畫，第一次收取的費用與其他民眾相同，要費低於300元以下收40元，但之後的第二次、第三次就沒有管理，不過還是會收取基本費。

健保 衛福部 患者

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