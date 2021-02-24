228放三天 榮總暨各分院公告連假門診籲民眾注意
因應2月27日至3月1日228連續三天假期，臺北榮總暨各分院特別公告連假門診時段，提醒民眾依規定時段預約求診。
一、 臺北榮總2/27日正常門診，3/1日休診。
二、 臺北榮總桃園分院2/27日正常門診。
三、 臺北榮總新竹分院2/27日、3/1日正常門診。
四、 臺北榮總蘇澳分院市區門診3/1日上午特別門診。
五、 臺北榮總員山分院市區門診2/27日、3/1日上午正常門診。
六、 臺北榮總玉里分院2/27日上午兒科、中醫科門診，2/28日上午兒科門診，3/1日正常門診。
七、 臺北榮總臺東分院2/27日上、下午部份科門診，3/1日正常門診。
八、 臺北榮總鳳林分院3/1日上午特別門診。
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