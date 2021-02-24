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小確幸沒了！國旅第二季沒補助 林佳龍：以轉型為主

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影

受到疫情影響，邊境持續嚴管，觀光客無法自由旅行，去年來台旅客人次為137.7萬，交通部觀光局預估，若今年國境持續封鎖的話，全年來台旅客將不到百萬人次。由於往年三到五月都是國旅淡季，今年是否還有可能推出國旅補助，備受業者、民眾關心。

對此，交通部長林佳龍今上午出席觀光節頒獎典禮時直言，觀光局確實有針對今年第二季提出一些支持觀光業的方案，不過他已下令要求重新檢討，因為希望下一階段是以轉型創新為主；至於觀光旅宿業的旅遊補貼，則是要配合勞動部所提的員工培訓計畫。

林佳龍表示，之前的紓困振興特別預算是到六月，已建議政院盤點既有項目預算的使用狀況，勁量支持交通部的觀光紓困振興計畫；政院若有整體紓困四點零的計畫，交通部也會積極提案爭取。

至於二二八連假結束後，雙鐵放寬飲食的規定，林佳龍說，已經向指揮中心提案通過，適度放寬雙鐵飲食還有自由座，另也特別提醒民眾，二二八連假到三月一日還是依照既有規定，嚴格研製飲食；此外，指揮中心宣布秋冬防疫專案目前還是延長，所以也不能夠鬆懈，會再加強宣導，落實進出場站的相關防疫規定。

不過之前春節期間，台鐵爆出站票爭議，如今二二八連假將屆，該如何控管？林佳龍說，有違規就會加強取締，不過台鐵和高鐵不太一樣，很多都是短程上下車，一方面考量防疫要求，也給國人便利搭車環境，在這樣子的原則下，會加強取締，但也呼籲國人發揮自律精神，落實防疫新生活。

林佳龍 連假 國旅補助

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