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台南、高雄今空汙最嚴重 境內測站全亮紅燈或橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今日南部空品不佳。圖／取自空品監測網
今日南部空品不佳。圖／取自空品監測網

南部今天空品差，台南、高雄最嚴重，根據監測資料，上午10時台南境內6測站有1紅害、5橘警，高雄12測站有2紅害、10橘警，環保署提醒，台南東區林森路、高雄復興及鳳山地區所有族群應減少在戶外活動，中部、雲嘉南、高屏敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，今天下風處中南部風速弱，汙染物易累積；桃竹苗沿海地區夜間受渦流影響，污染物濃度易上升；西半部地區清晨及夜間垂直擴散條件轉差，且易有局部霧或低雲影響能見度。高屏空品為「紅色警示」，中部、雲嘉南為「橘色提醒」，但雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示，北部、竹苗及馬祖、金門、澎湖為「普通」，宜蘭及花東為「良好」。

環保署說，25日環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；桃竹苗沿海地區清晨受渦流影響，汙染物濃度易上升；西半部地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南空品為「紅色警示」，中部、高屏為「橘色提醒」，但高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；北部、竹苗為「普通」，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；宜蘭、花東為「良好」。

26日環境風場為偏東風至東北風，中部以北地區擴散條件好轉，南部地區風速偏弱，擴散條件較差，汙染物易累積；西半部地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、高屏為「橘色提醒」，北部、竹苗、中部為「普通」，宜蘭、花東為「良好」。

環保署 紅害

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