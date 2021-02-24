10大「激樂系」度假飯店 年輕人免排行程chill整天

不想排行程也能玩的很嗨～





受到疫情影響，不能出國，不妨趁這個時候好好來趟台灣之旅，但想出門chill一下又不想排行程、找景點，這些「激樂系」度假飯店你不能錯過！什麼是「激樂系」呢？除了游泳池、SPA、健身房、等基本配備，還能泛舟、攀岩、玩VR，更有緊張刺激的雷射戰場、光束任務等遊樂設等著你。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出網友熱議的10大「激樂系」度假飯店，讓你出門玩不用安排行程，在飯店就能嗨一整天～快分享到三五好友的群組，來一趟說走就走的「微旅行」。

image source:趣淘漫旅 - 台南

NO.10 屏東小墾丁度假村

濃濃海島風格的屏東小墾丁度假村，佔地40餘公頃具翠綠山林的度假勝地，採用獨棟小木屋獨立門戶出入設計，讓你置身歐洲一般，還有保齡球、空氣槍、弓箭等射擊活動、撞球、桌球和運動電玩，讓你和朋友盡情暢玩，一較高下，玩完後可以到KTV歡唱，最後再享用飯店buffet，在這邊度過兩天一夜一點也不無聊！

地址：屏東縣滿州鄉中山路205號

官網：點這裡

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NO.9 新北大板根森林溫泉渡假村

位於新北三峽的大板根森林溫泉度假村，是全台唯一擁有低海拔原始熱帶雨林的森林度假村，提供10人以上的趣味團體活動，像是GPS尋寶遊戲、攀岩、高空奪標、攀樹，讓你挑戰自我極限，玩累了還可以走走森林步道吸收芬多精，再到泳池、SPA「桑」一下～不過這些活動要另外收費，也要記得提前預約唷！

地址：新北市三峽區插角里插角79號

官網：點這裡

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NO.8 台南趣淘漫旅

台南趣淘漫旅是全台首創的冒險飯店，位於曾文水庫附近，館內有自由落體、高空滑索、漫步繩索等極限挑戰，還有密室解救、光束任務、鐳射戰場等超多有趣的闖關活動，除了台南之外，趣淘漫旅在新北板橋及台東也有分店，不過設施不像台南一樣豐富，想要感受刺激冒險的遊戲設施，到台南一趟就對了！

地址：台南市楠西區密枝里密枝102-5號

官網：點這裡

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NO.7 花蓮福容大飯店

福容大飯店花蓮鄰近花蓮港，可將太平洋美景盡收眼底，除了有超美的view，花蓮福容大飯店有免費的撞球、桌球、手足球檯，及須付費的KTV包廂，玩得不過癮嗎？福容大飯店花蓮還有新奇的VR虛擬實境遊戲室，共有9種遊戲可以挑選，持優惠卷玩一場遊戲只要50元（原價100元），不想只玩電玩還有DIY手作課程可以報名，讓你一整天玩好玩滿不嫌累！

地址：花蓮市民生路（海岸路）51號

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image source: 福容大飯店花蓮

NO.6 台東池上日暉國際渡假村

台東日暉國際渡假村為易遊網「2018票選全台最美飯店」第一名，擁有溫泉標章認證的「天下第一神仙湯」，更設有射箭場、遊樂中心、電動車賽道刺激遊樂設施，還附有wii、x-box（體感遊戲）、桌球室、撞球室等，最吸引人的就是日暉國際渡假村有全台獨家的「飯店搭熱氣球」服務，不用到鹿野高台人擠人，從飯店就可搭熱氣球。

地址：台東縣池上鄉新興路107號

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image source: 日暉國際渡假村

NO.5 墾丁夏都沙灘酒店

墾丁夏都沙灘酒店有綿延2.8公里乾淨美麗的貝殼沙灘，超美海景讓人光是看著就是享受，是網友到墾丁玩的飯店首選之一，墾丁夏都的活動多到讓你玩不完，有SUP站立式衝浪板、獨木舟、霍比式帆船等海上活動，射箭、木球、沙灘排球等活動，和朋友競技更刺激，累癱了再到Azure Spa體驗精油按摩，快揪好友放假衝一波～

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

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image source: 墾丁夏都沙灘酒店

NO.4 花蓮理想大地渡假飯店

理想大地曾入選世界百大渡假飯店，擁有全台唯一園區內運河，感受到南歐風情，房客可以乘著竹筏暢遊運河，還有射箭、釣魚、鐵馬自由行等戶外活動，喜歡靜態活動的朋友，園區也有烤麵包、皮雕DIY、植物手札DIY等著你去體驗，去飯店住還能帶禮物回家，超讚！

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

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image source: 花蓮理想大地渡假飯店

NO.3日月潭雲品國際酒店

雲品酒店擁有日月潭第一座美人湯溫泉，房間更分成湖景與山景兩種，除了美景跟溫泉，雲品酒店的設施豐富有趣，戶外攀岩場總高度13米，是讓房客大展身手的好地方，還會根據不同季節提供不同的休閒體驗，像是名人坡露營體驗之外及日月潭水上活動。雲品設有寵物專屬客房，就算出門玩也不用擔心毛小孩。

地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

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NO.2 礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰館內設施超多，不僅可以參加免費有趣的DIY活動和瑜珈課，還設有全新設施「鐳射光廊」，入住即可免費從早玩到晚，想打電動也沒問題，休閒遊憩中心設有4台電動與多款遊戲軟體，結束遊玩行程再享受慢活SPA、岩盤浴，放鬆身心後再到KTV盡情歌唱一番，多重享受一次滿足！

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

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NO.1 花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

瑞穗天合國際觀光酒店整體設計以南歐莊園風格為主，超美城堡讓你感受「偽出國」，瑞穗天合的電競室有各種電動玩具、電競賽車遊戲，還有大人也能玩的迷你跑車讓你在賽道飆馳、電動麻將桌讓你住飯店也能和朋友「摸兩圈」，不想待在室內還可以去戶外射箭、走天空步道、逛逛教堂，超放鬆超chill～

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

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image source: 瑞穗天合國際觀光酒店

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月21日至2021年02月19日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『有刺激遊樂設施的度假飯店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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