池上車站就是穀倉 溫暖木構材質讓旅客有親切感、被風與水的流動包圍

｜池上車站

感受縱谷稻香，風與水的律動

甘銘源╳大藏聯合建築師事務所

石頭是土，風是水，米是我們的手，將充滿歷史感的穀倉意象，轉化成臺東池上車站量體，一來凝聚地方的認同感，同時營造池上米鄉的獨特風貌。 季節感濃郁的池上鄉，四季韻味不同，居民的日常也依隨時令進行春耕、夏耘、秋收與冬藏。春天，綠油油的秧苗惹人憐；夏季，山野青綠藍天白雲；秋收，金黃稻穗如波浪起伏；冬季施肥用的油菜花，燦黃亮眼美不勝收。圍繞著水田的浮圳環線自行車道，串起伯朗大道、金城武樹、大坡池、浮圳大觀亭，交織出池上田園風情畫，帶給建築師甘銘源設計車站的豐沛靈感。

穿越長長的廊道走入米鄉

相對於臺東車站必須展現歷史的縱深與海洋的寬闊，位在花東縱谷最高點的池上車站，更適合以溫暖的小鎮風光、鮮明的稻米文化來呈現，甘銘源認為地方文化之所以深層，必定是從產業基礎上發展的，人們來到寶島東部的米鄉，就會發現，象徵富足的稻米穀倉，不僅是池上最具代表性的產業設施，也是在地人對故鄉的情感投射，所以，將車站結合穀倉意象的設計初衷，由此而生。

（本文出自《解構鐵道美學：臺鐵美學復興運動》，未經同意禁止轉載。） 重建計畫中，為了因應日漸增多的旅客需求，池上車站本來必須北移以爭取更大的腹地，但是甘銘源舉出其他車站因為遷移導致商圈重心改變、失去往日繁榮的案例，因此最後決定不做搬遷，而是以設計手法來達成雙贏。他試著將車站立面形塑成池上街道主軸的端景，維持和市街軸線的連結，讓旅客一步出車站就能走進鄉鎮中心，而這樣的想法也獲得當地居民的支持。

既然車站不北移，而車站中樞神經的系統機房不能隨意搬遷，因旅運需求又必須擴大站體，甘銘源採取大餅包小餅模式，將龐大的機房藉由穀倉意象的站房包覆，再利用拉長的站房規劃出斜坡式的廊道，以解決站前廣場和月台高低的落差，同時形成一條無障礙通道，總是採正面思考的甘銘源，將站體的缺點變成設計切入的優點，把負面考驗轉成正面效果，完工後，這道長長的緩坡變成有趣的空間印象，當人們下了火車，從月台經樓梯穿越地下道，沿著緩坡走進大廳時，一路上就能欣賞幾何木構線條和微妙光影變化，看到牆上裝飾的藝術品，最後進入玻璃帷幕和木造屋梁交織、宛如一座稻米糧倉的寬敞大廳。

以水圳和太子樓呼應稻浪風情

同時肩負起臺東、山里、關山、鹿野車站改造的甘銘源，頻繁往來東部城鎮，觀察到池上鄉的觀光發展是花東沿線極為精采，卻沒有犧牲環境生態或為了迎合旅客而庸俗化，強烈感受到池上人以優質農產品、自然資源為傲的信心，因此，他希望打造一座具有深意的車站，讓居民也為此而驕傲。 由於池上車站腹地並不遼闊，因此甘銘源就把握旅客短暫進出車站的時間來塑造車站印象，除了以溫暖的木構材質呈現親切感，也用貼近大地的土來裝修，讓自然材質帶出歷史悠久的稻米文化。

同時，因為舊車站宿舍區南邊保留了許多大樹，甘銘源延續這樣的意象，在此區以石頭砌成米鄉傳統的水圳風景，栽種豐富水生植物，吸引居民和旅客停留，無論在長廊下遠眺山景，或是在水圳旁欣賞田園風光，都能感受池上慢活節奏與樂活氛圍。

仔細品味車站建築，會發現車站對應市區中山路的端點，有一座凸出於屋頂的太子樓，這種盛行於早年農村穀倉、菸樓的設計，最初為了產業用途，要利用建築高低差通風換氣，讓熱氣上升達到節能效果，現在有了另一重意義，成為地方文化的圖騰與象徵，這座小巧秀麗的太子樓，更添池上車站的穀倉韻味。

旅客搭火車到池上車站，一走出月台至台鐵大廳，能看見溫暖的木構建築特色。照片／讀者提供

（本文出自《解構鐵道美學：臺鐵美學復興運動》，作者曹憶雯、張雅琳、陳佑瑄、駱亭伶、郭孟君、游姿穎、王心喬，未經同意禁止轉載。)