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元宵、二二八連假天氣穩 吳德榮：僅周六北台有雨

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元宵、二二八連假天氣穩 吳德榮：僅周六北台有雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今日東北風迎風面北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨的機率；西半部為多雲時晴的天氣。圖/氣象局提供
今日東北風迎風面北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨的機率；西半部為多雲時晴的天氣。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨東北風迎風面低雲增多，受「杜鵑」殘餘雲系邊緣的影響，中南部雲量亦略增，北海岸及山區有零星降水回波，並帶來局部少量降雨。

吳德榮說，東北風雖帶來微量冷空氣，但「輻射冷卻作用」因雲多、風的混合而喪失，本島平地最低氣溫大幅回升。截至5時低溫依序為：台中清水區15.9度，苗栗西湖鄉16.0度。其他各地區低溫：北部(桃園新屋區)16.0度，南部(台南鹽水區)17.3度，東部(宜蘭東澳鄉)16.0度；台北南港區18.0度。 

吳德榮表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日東北風迎風面北海岸、東半部及山區雲量稍多，偶有局部短暫雨的機率；西半部為多雲時晴的天氣。今日白天起氣溫：北部17至26度，中部17至28度，南部18至29度，東部17至26度。

吳德榮表示，明(25)日至元宵節(26日)白天各地好轉為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼。 

吳德榮說，元宵夜至周六(27日)，東北季風南下，挾帶的冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天(周六)新竹以北、東半部有局部雨，北台氣溫降、轉涼微冷；中南部多雲時晴，氣溫稍降。連假第2、3天（28、1日)各地好轉為多雲時晴的天氣，白天舒適微熱、早晚偏涼微冷。另外，未來一週中南部清晨及金馬易起霧，亦請隨時注意相關訊息。 

2至於月底是否要收冬衣？吳德榮說，千萬不可！台灣3月還常有「倒春寒」的天氣。最新模式模擬顯示，下周二(2日)另一波更強的冷空氣南下，但屬期末的模擬，各國模式都還在調整中，應持續密切觀察。

吳德榮 連假 元宵節 天氣動態

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