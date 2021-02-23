藻礁公投告急！ 中油稱三接採迴避措施 環團批誤導大眾

桃園大潭藻礁公投案第二階段連署告急引發關注，中油昨稱依法取得開發取可且採迴避措施，不會影響藻礁生態，珍愛藻礁公投工作小組今天反駁，指環評資料載明浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，顯見三接仍在藻礁區，加上當地海象不穩根本不適宜作為接收站，但很多事中油、經濟部都絕口不提，涉嫌誤導大眾。

珍愛藻礁公投工作小組今天發出聲明稿表示，中油指第三座接收站未新增任何填區，事實上中油三接「有」新增填區，絕非僅使用18年前已開發的既有填區。三接是由觀塘「工業區」和「工業港」兩案組成。依環評資料，工業港將「新增」填海造地約21公頃，設置碼頭海堤長度1688公尺，北防坡堤4280公尺、450公尺，浚挖航道及迴船池，總水域面積為913公頃。

珍愛藻礁指出，中油與經濟部一再宣稱三接採用避開藻礁方案，以友善施作工法、持續維護藻礁等語與事實不符，因為觀塘工業港開發範圍的下面，就是藻礁生態系，依相關論文顯示，桃園藻礁地形向海延伸範圍至少5公里；根據觀塘工業港環評資料，就計畫區藻礁礁體分布調查結果，載明「本計畫區浚挖範圍皆有礁岩覆蓋，礁岩厚度自0.4至1.2公尺不等」，顯見中油三接目前方案仍在藻礁區。

珍愛藻礁說，經濟部及中油強調天然氣發電的排碳量，大約只有燃煤發電的一半，是未來台灣減碳的重要過渡能源等語，但天然氣碳排放量雖較燃煤少，仍屬會排碳的化石能源，溫減法明訂2050年溫室氣體排放量應降為1995年排放量的50%以下，學者推估若要達到法定減碳目標，2050年時將有四成左右的接收站處於閒置狀態，現在花1000億蓋三接，25年後閒置四成，「划算嗎？」

珍愛藻礁說，經濟部及中油稱三接是為了維持台灣的供電穩定，但去年因海象條件不佳工作船兩度擱淺，其中一次刮除0.58公頃大面積珍貴藻礁，更數度將船舶開到台北港避風浪。政府若將天然氣視為「重要過渡能源」，更不該將接收站蓋在海象條件惡劣的大潭海域。

至於中油強調「依法取得開發許可」，珍愛藻礁說，實則是以過半官派環評委員強渡關山，還被媒體評為史上「最黑環評」，讓律師出身的環保署副署長詹順貴辭官，中油卻還說是依法取得開發許可；希望將整個事件攤在陽光下，交由全國國民行使重大政策的複決，不論是贊成或反對的意見，都能得到表達的機會。