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中油媒體訪三接喊卡 潘忠政：藻礁衝連署中油心虛

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣中油原定帶領台北媒體參訪觀塘中油三接，疑因環團「抗議」臨時取消，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（中）認為中油心虛。記者曾增勳／翻攝
台灣中油原定帶領台北媒體參訪觀塘中油三接，疑因環團「抗議」臨時取消，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（中）認為中油心虛。記者曾增勳／翻攝

國內環保團體與桃園在地居民發起搶救大潭藻礁公投行動第2階段連署最後衝刺。台灣中油原定今天下午帶領台北媒體前往桃園市觀塘參訪中油第三天然氣接收站施工說明，在環團公布到現場「抗議」，中油臨時以「因觀塘回報當地狀況不佳、取消媒體參訪行程」。環團隨後亦取消「抗議」，中油與環團在連署最後階段展開「諜對碟」行動。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今晚表示，中油找台北媒體參訪中油三接報導，環團前往現場其實不是去抗議，而是要去擺攤展示圖片說明解釋，讓這群台北媒體了解平衡報導，並邀請媒體加入公投連署，是中油心虛而臨時取消媒體參訪行程。

中油原定陪同台北媒體參訪觀塘中油三接行程說明施工，在環團公布要前往「抗議」後，中油臨時取消該媒體參訪行程。中油僅說明，在三接工程有階段性成果後，將再邀請媒體參訪。

潘忠政表示，這件事說明中油三接難道不是蓋在大潭藻礁上嗎? 難道沒有影響、破壞藻礁嗎?公投小組呼籲支持藻礁者，希望最後衝刺將連署書趕在228之前送來，因中選會收件最晚在3月15日，連署書整理及附本裝訂需要時間，需要大眾最後一起為守護藻礁努力。

環保團體桃珍愛藻礁公投連署最後衝刺，為守護桃園觀塘大潭藻礁努力，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後衝刺連署。圖／珍愛藻礁公投小組提供
環保團體桃珍愛藻礁公投連署最後衝刺，為守護桃園觀塘大潭藻礁努力，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後衝刺連署。圖／珍愛藻礁公投小組提供
桃園市觀塘大潭藻礁（見圖）淺海珍貴藻礁，疑中油三接施工破壞，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後衝刺連署支持。記者曾增勳／攝影
桃園市觀塘大潭藻礁（見圖）淺海珍貴藻礁，疑中油三接施工破壞，珍愛藻礁公投小組呼籲民眾最後衝刺連署支持。記者曾增勳／攝影

中油 公投 觀塘 大潭藻礁

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