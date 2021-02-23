中油媒體訪三接喊卡 潘忠政：藻礁衝連署中油心虛

國內環保團體與桃園在地居民發起搶救大潭藻礁公投行動第2階段連署最後衝刺。台灣中油原定今天下午帶領台北媒體前往桃園市觀塘參訪中油第三天然氣接收站施工說明，在環團公布到現場「抗議」，中油臨時以「因觀塘回報當地狀況不佳、取消媒體參訪行程」。環團隨後亦取消「抗議」，中油與環團在連署最後階段展開「諜對碟」行動。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今晚表示，中油找台北媒體參訪中油三接報導，環團前往現場其實不是去抗議，而是要去擺攤展示圖片說明解釋，讓這群台北媒體了解平衡報導，並邀請媒體加入公投連署，是中油心虛而臨時取消媒體參訪行程。

中油原定陪同台北媒體參訪觀塘中油三接行程說明施工，在環團公布要前往「抗議」後，中油臨時取消該媒體參訪行程。中油僅說明，在三接工程有階段性成果後，將再邀請媒體參訪。