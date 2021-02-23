中油媒體訪三接喊卡 潘忠政：藻礁衝連署中油心虛
國內環保團體與桃園在地居民發起搶救大潭藻礁公投行動第2階段連署最後衝刺。台灣中油原定今天下午帶領台北媒體前往桃園市觀塘參訪中油第三天然氣接收站施工說明，在環團公布到現場「抗議」，中油臨時以「因觀塘回報當地狀況不佳、取消媒體參訪行程」。環團隨後亦取消「抗議」，中油與環團在連署最後階段展開「諜對碟」行動。
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今晚表示，中油找台北媒體參訪中油三接報導，環團前往現場其實不是去抗議，而是要去擺攤展示圖片說明解釋，讓這群台北媒體了解平衡報導，並邀請媒體加入公投連署，是中油心虛而臨時取消媒體參訪行程。
中油原定陪同台北媒體參訪觀塘中油三接行程說明施工，在環團公布要前往「抗議」後，中油臨時取消該媒體參訪行程。中油僅說明，在三接工程有階段性成果後，將再邀請媒體參訪。
潘忠政表示，這件事說明中油三接難道不是蓋在大潭藻礁上嗎? 難道沒有影響、破壞藻礁嗎?公投小組呼籲支持藻礁者，希望最後衝刺將連署書趕在228之前送來，因中選會收件最晚在3月15日，連署書整理及附本裝訂需要時間，需要大眾最後一起為守護藻礁努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言