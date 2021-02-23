健保部分負擔小漲方案最快三月出爐 專家籲先公布影響評估

藥品及檢驗、檢查的部分負擔調整方案討論已久，衛生福利部部長陳時中今證實有小幅調整，但低收及中低收入的慢性病連續處方箋維持免收。健保署署長李伯璋表示，重大傷病也繼續免收，希望新制有助調控醫病雙方行為，進而減少浪費、提升點值及醫療品質。至於外界關切的方案細節及健保財務影響，衛福部社會保險司司長商東福表示，預計三月下旬健保會開會前對外公布。

媒體報導衛生福利部擬開始收取慢箋與檢驗檢查的部分負擔，金額從40元到200不等，急診部分負擔將依院所層級、檢傷分類提高50到250元，另研議取消出國停保，將要求除籍退保者等待六個月或補繳保費才能復保。陳時中未證實金額，僅表示還需詳盡討論，確定會小幅提升，但不影響低收及中低收民眾的慢箋。

前健保會公正人士代表滕西華表示，今年健保、勞保、國保全部調漲，健保費率已調高到5.17%，加上未來可能開徵加熱菸的菸捐，健保兩年內不會有財務問題，所以連健保會的醫界代表也不支持同時調高部分負擔，加上疫情導致醫療利用率下降，看不出有調整部分負擔的必要性。她也提醒，要考慮結構性失業、收入不穩定等邊緣性貧窮者，他們健康風險高，卻無法被認定為貧窮，調漲部分負擔恐造成就醫障礙，長期反而對健保財務有害。

政大財政學系教授連賢明認為，開源和節流是兩個目的，漲保費與減少浪費並不衝突，台灣部分負擔偏低是事實，但要解決醫療浪費，必須調控醫病雙方的行為，得同時考慮消費者、醫療供給者、健保署、政府政策。若光是靠部分負擔處理消費者，減少浪費效果很有限，因為醫療不同於一般商品，不是越便宜越吸引人，期盼能看到政府提出更完整的方案及評估報告，才能確實評估其影響。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，站在醫院經營者的立場，支持調漲部分負擔，因為台灣醫療太便宜，創造了許多道德風險。然而，他也呼籲相關單位應以實際數據說明清楚，費率和部分負擔雙漲的必要性及財務影響，給社會大眾表達意見、監督政策效益的空間。如果健保因此有財務餘裕，也應該要回歸到給付調整，給醫療院所和醫護人員更合理的報償。