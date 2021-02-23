母仔細紀錄兒成長 兒童健康手冊竟成孩兒「救命冊」

小健7個半月大時，媽媽發現他無法成功翻身，也不會伸手抓取身旁喜歡的玩具，查看兒童健康手冊發覺有異，仔細紀錄孩子狀態與自身的疑問，帶著孩子就診，提早發現小健有大運動遲緩問題，即時接受治療，已1歲4個多月的小健現在已可自己扶著家具走路。

七歲以下兒童有七次的兒童健康檢查，國健署提供給每一位寶寶的兒童健康手冊，不僅有讓家長協助紀錄孩子成長歷程的項目，同時也提供育兒的保健知識。但是根據國健署102年國民健康訪問調查顯示，僅43.9％的家長會於在健康檢查前完成填列兒童健康手冊「家長紀錄事項」。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，家長紀錄事項的設計是希望引導家長紀錄小孩發展情況，如4個月大，應注意脖子能否緊實穩定，6、7個月時能否坐好、翻身，一旦未能達到動作，家長就該注意，並及早帶孩子看診。

彭純芝表示，3到7歲只有一次健康檢查，這時是觀察小朋友人際互動、語言、細動作等發展的重要時期，可發現小朋友是否有自閉症的傾向，即使3、4歲時就完成檢查，還是要勤加紀錄。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，108年7次兒童健康檢查平均使用率達8成。檢查項目主要包括生長評估，會量身高、體重、頭圍，也會檢查聽力、眼睛、口腔等，以及並評估小孩發展狀況，如粗動作、精細動作、語言表達等。

陳麗娟建議，爸爸媽媽可參照手冊內容，透過平常的觀察與紀錄，於兒童健檢時主動與醫師討論，以了解小孩生長發育情形，將來也能成為小朋友長大後的寶貴禮物；妥善及永久保存兒童健康手冊，以備國小新生入學、出國留學等所需之健康檢查及預防接種紀錄，若手冊不慎遺失或損毀者，可就近到衛生所申請補發或領取。