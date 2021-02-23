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母仔細紀錄兒成長 兒童健康手冊竟成孩兒「救命冊」

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國民健康署簡任技正陳麗娟表示，小孩出生後都會拿到「兒童健康手冊」，內有「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」，幫助家長檢視小朋友生長發展是否落後。示意圖／Ingimage
國民健康署簡任技正陳麗娟表示，小孩出生後都會拿到「兒童健康手冊」，內有「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」，幫助家長檢視小朋友生長發展是否落後。示意圖／Ingimage

小健7個半月大時，媽媽發現他無法成功翻身，也不會伸手抓取身旁喜歡的玩具，查看兒童健康手冊發覺有異，仔細紀錄孩子狀態與自身的疑問，帶著孩子就診，提早發現小健有大運動遲緩問題，即時接受治療，已1歲4個多月的小健現在已可自己扶著家具走路。

七歲以下兒童有七次的兒童健康檢查國健署提供給每一位寶寶的兒童健康手冊，不僅有讓家長協助紀錄孩子成長歷程的項目，同時也提供育兒的保健知識。但是根據國健署102年國民健康訪問調查顯示，僅43.9％的家長會於在健康檢查前完成填列兒童健康手冊「家長紀錄事項」。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，家長紀錄事項的設計是希望引導家長紀錄小孩發展情況，如4個月大，應注意脖子能否緊實穩定，6、7個月時能否坐好、翻身，一旦未能達到動作，家長就該注意，並及早帶孩子看診。

彭純芝表示，3到7歲只有一次健康檢查，這時是觀察小朋友人際互動、語言、細動作等發展的重要時期，可發現小朋友是否有自閉症的傾向，即使3、4歲時就完成檢查，還是要勤加紀錄。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，108年7次兒童健康檢查平均使用率達8成。檢查項目主要包括生長評估，會量身高、體重、頭圍，也會檢查聽力、眼睛、口腔等，以及並評估小孩發展狀況，如粗動作、精細動作、語言表達等。

陳麗娟建議，爸爸媽媽可參照手冊內容，透過平常的觀察與紀錄，於兒童健檢時主動與醫師討論，以了解小孩生長發育情形，將來也能成為小朋友長大後的寶貴禮物；妥善及永久保存兒童健康手冊，以備國小新生入學、出國留學等所需之健康檢查及預防接種紀錄，若手冊不慎遺失或損毀者，可就近到衛生所申請補發或領取。

健康檢查 國健署 語言

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