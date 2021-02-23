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交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

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交通部：3月2日起雙鐵等交通運具可飲食 高鐵恢復自由座

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

今年春節前，因國內爆發部桃群聚事件，新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，2月1日起雙鐵、客運等交通運具禁止飲食，高鐵也取消春節自由座、台鐵限制站票。交通部宣布，將自3月2日起放寬飲食限制，恢復高鐵自由座、取消台鐵站票限制，雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。

交通部說，因應部桃發生群聚感染事件，加上農曆春節假期將至，為避免車廂內人潮聚集與飲食行為造成病毒傳播風險，獲指揮中心同意自2月1日起禁止於搭乘大眾運具及郵局營業區域內飲食；另春節期間亦取消高鐵自由座服務，並限制台鐵城際列車銷售站票數。同時，雙鐵各車站大廳亦暫停或延期租借，並停止辦理各項活動。

交通部說，為配合中央流行疫情指揮中心規畫，已於今天指揮中心會議中提報並獲同意，自3月2日起放寬大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食限制，並恢復高鐵自由座服務及取消台鐵城際列車站票數限制，另雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。

交通部說，配合指揮中心規定，自3月2日起，放寬旅客搭乘大眾運具飲食限制，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須戴口罩，另於郵局營業區域內亦同步放寬相關飲食限制。同時高鐵亦恢復提供自由座服務，台鐵取消城際列車銷售站票數之限制，雙鐵各車站大廳亦恢復對外租借場地服務。

交通部表示，在未放寬飲食限制前，228連續假期仍維持原有於大眾運具不得飲食規定，呼籲國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

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