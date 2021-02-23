至善托老遭控浮報照服員 永和耕莘：未溢領補助、會調整人力

台北市議員黃郁芬接獲檢舉，指北市府委託永和耕莘醫院公辦民營的「至善老人安養中心」，為多收老人浮報照服員人數，北市社會局接獲通報後，已派員至善老人安養護中心稽查，56名照服員中，有6名照服員未於至善服務，另有9人被檢舉未實際從事照服工作，其中8名申請有衛生福利部補助款，部分情節需要認定，尚待進一步查證。

永和耕莘則表示，遭指控浮報的照服員人力，其實是永和耕莘指派到至善中心訓練的照服員，並在永和耕莘專責辦理至善的長輩，到永和耕莘體檢、鑑定、就醫、取藥、或住院安排等事宜，對於社會局要求所屬照服員應以實際工作地點認定，中心將依要求，虛心改進，並儘速調整照服員的工作地點。

黃郁芬指出，至善老人安養中心員工有9人在至善擔任行政、出納等，卻被灌水成照服員領取衛福部獎助款，已涉溢領公款。以至善浮報的照服員數，每年每人可讓機構獲3萬多元長照福利基金補助，且領取補助持續6年，溢領金額恐達200萬元，甚至社會局派員稽查，至善還要求員工做假資料、班表，掩蓋行政職工作。

另外，黃郁芬也指控，至善為養護安養混和機構，照服比應為1比8至1比15間，照服員中混充永和耕莘員工，至善班表找不到名字，但若多報1位照服員又可多收15位老人，每月多收費，每月還可領獎助款2910元、每年共3萬4920元。

議員痛批，安養中心灌水「假照服員」賺更多的錢，卻無法讓老人獲更好照顧，反而導致實際照服員過勞，這種惡習不能持續下去。

永和耕莘表示，中心未將被指為照服員的員工，納入照顧人力比，所以不影響區間照顧的人力負荷，而且這些人員在中心，也未申請衛福部獎助金。至於被指行政人員有11人(實際9人)，主要是「生活照顧或靈性關懷服務」人力，負責協助推送復健、陪病就醫取藥、協助長者用餐、活動辦理、靈性關懷、生命末期長者及家屬陪伴等，不過至善將依社會局要求，儘速檢討調整人力的工作內容。

永和耕莘表示，有鑑於近年社會高齡化，長照人力嚴重不足，至善為老人照顧專責機構，為擴大對長者的照顧，增加照顧長者的技能，提升服務品質，至善希望所屬員工均能具有照顧長者的能力及證照，所以都會鼓勵中心內同仁，踴躍參加照顧服務員訓練課程。