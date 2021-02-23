全國自行車網站開放查圖資 車友還能意見回饋

今年是自行車旅遊年，再加上國內騎乘自行車的風氣日漸盛行，政院指示交通部建置「全國自行車單一總入口網」，即日起為期兩個月的試營運，除了車友可上網提供意見回饋外，還提供自行車道圖資查詢、自行車相關網站連結，以及常見問題回應等服務，即時解決車友疑問。

交通部表示，透過民眾的資訊回饋，將使自行車相關建設更為完善，以利做為自行車相關軟硬體改善的重要依據；至於自行車道圖資則包含自行車道名稱、長度、寬度等資訊，以方便民眾從事自行車旅遊規劃時的參考。

此外，該網站還整合中央部會、縣市政府的自行車相關網站，並將民間機構如自行車組織、旅行社套裝行程等遊程資訊納入其中，以利民眾連結獲取所需的旅遊資訊。

交通部表示，「全國自行車單一總入口網」，也希望透過全民參與的方式找出自行車道及相關資訊需精進的地方，並由各權責單位加以回應與改善，已造更安全、友善的自行車騎乘環境與更美好的自行車騎乘文化，讓台灣成為自行車旅遊天堂，及早達成自行車騎乘大國之目標。