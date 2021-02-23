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一天追劇50集 30歲女眼前飄黑影確診飛蚊症

中央社 / 新北23日電
一名30歲張小姐一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage
一名30歲張小姐一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。示意圖／ingimage

春節期間，30歲張小姐一天追完50集韓劇，近日視覺常閃亮光，眼前不時飄黑影，就醫確診為飛蚊症。醫師提醒，若眼睛疲勞不適，可做眼球運動讓眼部肌肉放鬆，並讓眼睛充分休息。

衛生福利部台北醫院眼科醫師林人傑今天表示，假期過後常出現就診潮，今年春節假期後，飛蚊症的病人接踵而來，甚至半天門診就可能看到10多個病例。

林人傑透過新聞稿表示，春節期間熬夜不睡覺、長時間看電視、玩電腦和玩手機，導致眼睛過度疲勞，容易產生飛蚊症。罹病年齡有年輕化趨勢，病患張小姐就是一天追劇50集產生飛蚊症。

林人傑說，典型的飛蚊症會有一點、兩點的黑影在眼前飛來飛去，有時看得到黑影，有時候又看不到，有些在暗處還會伴有閃光感。通常只要適當休息，用眼時間不要過長，就可以預防。

但如果眼前黑影短時間突然迅速增多，並成堆成群的出現，甚至遮住視野，可能已造成眼睛傷害。這時應盡速就醫治療，否則嚴重可能導致視網膜脫離，甚至失明。

林人傑提醒，隨生活及工作的智能化發展，上班使用電腦，下班玩手機的現象普遍，特別是年輕族群，更應加強保護視力避免過度用眼。若眼睛疲勞不適，可透過簡單的眼球運動讓眼部肌肉放鬆。

他建議，一、遠近調節：訓練眼部的內直肌和睫狀肌，將左或右手的食指放在眼睛平視位置，雙眼專心注意食指，將食指從遠到近慢慢移向自己的鼻頭位置，最後眼球會像鬥雞眼般向內看，重複幾次動作。

二、眼球轉動：兩眼依序朝向上、左上、左、左下、下、右下、右、右上的方向看，以順時鐘、逆時鐘方式轉動眼球，舒展眼球附近較少用到的肌肉，可消除疲勞。

三、配合眼部熱敷，促進血液循環，讓眼睛獲得完全的休息。

春節 醫師 台北醫院

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