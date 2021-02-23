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十大好湯網路票選礁溪、泰安緊咬 宜蘭喊：票票投礁溪

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪溫泉無色無味，水質佳，交通部舉辦「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選」到3月底，每天可以投7票，縣府呼籲「票票投礁溪」。圖／兆品提供
礁溪溫泉無色無味，水質佳，交通部舉辦「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選」到3月底，每天可以投7票，縣府呼籲「票票投礁溪」。圖／兆品提供

交通部觀光局舉辦「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」全國共19處溫泉區參選，競爭激烈，宜蘭礁溪溫泉區目前以6萬6千多票穩定領先，暫居第一名，其次是苗栗泰安溫泉6萬4千票，票數極為接近。宜蘭縣政府不但成立競選總部，與礁溪鄉公所賣力拉票，今天喊出「每天投7票，票票投礁溪」，盼穩住冠軍寶座。

台灣共有19個優質溫泉區域資源，交通部觀光局推動台灣十大好湯，舉辦「十泉十美獎」網路票選，由於根據競賽規則，交通部觀光局會協助得獎的溫泉區展開國際行銷，效力強大，宜蘭縣志在爭取第一名，藉由搭著冠軍順風車，把礁溪溫泉行銷到世界各地。

宜蘭礁溪溫泉屬於PH7.5碳酸氫鈉泉，其優勢是台灣少見的平地溫泉，交通便利，在礁溪火車站方圓1.2公里的範圍內，約有近百家的旅館、飯店、浴池，形成「溫泉鄉」的特殊繁榮景致。

縣政府今天在縣務會議中全力催票，工商旅遊處長李東儒表示，自從2月9日成立競選總部後，縣府陸續頭城、礁溪、宜蘭市、五結鄉、蘇澳鎮架設礁溪溫泉催票看板，另有網路催票，礁溪溫泉區目前得票暫居第一名，但票數與苗栗泰安溫泉區差距不大，只領先幾百票，擔心隨時都可能翻盤，希望大家每天上網投票，堅持到最後一刻。

根據今天下午最新票數統計，礁溪溫泉區的票數已經衝破6萬6千多票，泰安溫泉區約6萬4千票，雙方呈現票數緊咬。

林姿妙說，礁溪溫泉無色無味，含有「酚鈦鹼」具美容養顏效果，品質非常棒，這次票選活動到3月底，每天可以投7票，呼籲「票票投礁溪」，盼藉由票選活動，讓全世界都知道宜蘭礁溪溫泉是真正的好湯。上網投票的民眾機會獲得溫泉住宿券、泡湯券及IPHONE 12等多項獎品，活動網址

交通部「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選」，目前礁溪溫泉區的得票數暫時領先，與泰安溫泉呈現票數緊咬，縣長林姿妙拜託大家「每天投7票、票票投礁溪」。本報資料照
交通部「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選」，目前礁溪溫泉區的得票數暫時領先，與泰安溫泉呈現票數緊咬，縣長林姿妙拜託大家「每天投7票、票票投礁溪」。本報資料照

溫泉 觀光局 投票

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