十大好湯網路票選礁溪、泰安緊咬 宜蘭喊：票票投礁溪

交通部觀光局舉辦「台灣好湯溫泉區金泉獎、十泉十美獎網路票選活動」全國共19處溫泉區參選，競爭激烈，宜蘭礁溪溫泉區目前以6萬6千多票穩定領先，暫居第一名，其次是苗栗泰安溫泉6萬4千票，票數極為接近。宜蘭縣政府不但成立競選總部，與礁溪鄉公所賣力拉票，今天喊出「每天投7票，票票投礁溪」，盼穩住冠軍寶座。

台灣共有19個優質溫泉區域資源，交通部觀光局推動台灣十大好湯，舉辦「十泉十美獎」網路票選，由於根據競賽規則，交通部觀光局會協助得獎的溫泉區展開國際行銷，效力強大，宜蘭縣志在爭取第一名，藉由搭著冠軍順風車，把礁溪溫泉行銷到世界各地。

宜蘭礁溪溫泉屬於PH7.5碳酸氫鈉泉，其優勢是台灣少見的平地溫泉，交通便利，在礁溪火車站方圓1.2公里的範圍內，約有近百家的旅館、飯店、浴池，形成「溫泉鄉」的特殊繁榮景致。

縣政府今天在縣務會議中全力催票，工商旅遊處長李東儒表示，自從2月9日成立競選總部後，縣府陸續頭城、礁溪、宜蘭市、五結鄉、蘇澳鎮架設礁溪溫泉催票看板，另有網路催票，礁溪溫泉區目前得票暫居第一名，但票數與苗栗泰安溫泉區差距不大，只領先幾百票，擔心隨時都可能翻盤，希望大家每天上網投票，堅持到最後一刻。

根據今天下午最新票數統計，礁溪溫泉區的票數已經衝破6萬6千多票，泰安溫泉區約6萬4千票，雙方呈現票數緊咬。

林姿妙說，礁溪溫泉無色無味，含有「酚鈦鹼」具美容養顏效果，品質非常棒，這次票選活動到3月底，每天可以投7票，呼籲「票票投礁溪」，盼藉由票選活動，讓全世界都知道宜蘭礁溪溫泉是真正的好湯。上網投票的民眾機會獲得溫泉住宿券、泡湯券及IPHONE 12等多項獎品，活動網址。