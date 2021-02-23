願景／龍應台基金會春沙龍首場 解析失序的新時代戰爭

亞美尼亞、亞塞拜然兩國在去年底爆發戰爭，大量使用無人機炸彈攻擊，使中亞陷入動盪，也成為俄羅斯、土耳其大國武器試驗場。龍應台文化基金會以「看不見的戰爭：21世紀與危險的距離」為題，從3月7日起，連續舉辦四場春季思沙龍，為國人探討當今國際局勢，找出台灣面臨風險的方向。

系列講座第一場「你沒見過的戰爭：沒有邊界、規則、倫理的殲滅戰」將在3月7日下午2時舉行，由《軍情與航空網站》主編施孝瑋主講，分析人工智慧、無人機對新時代戰爭的衝擊，預測國際限武協定紛紛到期後，各國面臨何種威脅。本場由國際事務專家、聯合報副總編輯郭崇倫主持。

4月10日登場的第二場講座，龍應台基金會邀請資深媒體人亓樂義、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正對談「重新認識解放軍」。第三場預計在5月8日舉行，由國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲「剖析台海衝突」，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲主持。

龍應台基金會指出，國際平衡正遭受劇烈挑戰，例如俄羅斯自2018年起數次試射「核動力巡弋飛彈」。美俄、美中台與北韓等國，皆位列美國智庫「外交關係協會」（CFR）報告的「全球潛在衝突」最高風險區域，

6月19日的最後一場春季沙龍，會由中央研究院院士吳玉山、Matters平台創辦人張潔平一同回顧「普丁的強國夢」。看看強人總統如何在21世紀初領航迷失的大國，以俄式民主、俄式繁榮重返國際擂台。

本系列講座由龍應台文化基金會主辦、聯合報系願景工程協辦。四場講座全程採線上直播，願景工程臉書專頁將同步分享直播影片。

詳請請關注龍應台文化基金會、聯合報系願景工程、願景工程臉書專頁。