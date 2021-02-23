春來賞花！全台「5大賞花景點」推薦 美色超好拍

春暖花開，正出門踏青賞花的美好季節；從Google搜尋趨勢可看到，2月搶先綻放的「櫻花」相關搜尋詞彙，包含「武陵」、「九族文化村」等熱門賞櫻景點，自1月中便持續熱搜，成長2至4倍。以下是5大春天賞花好拍景點推薦，花與綠相映襯，除了療癒心情，也能在這些花花世界拍出各種夢幻美照。

1.陽明山 櫻花與海芋接力綻放

今年陽明山花季活動雖因疫情暫停，但民眾仍可前往踏青賞花，陽明山上約有600棵櫻花樹，包括吉野櫻、八重櫻、寒櫻、昭和櫻等，是北部最佳的賞櫻景點，另外，櫻花盛開的同時，還有杜鵑花、桃花、茶花、野牡丹等花卉同步盛開，櫻花約在3月中旬結束，3月起陽明山竹子湖的海芋將接力綻放，綠白相間超好拍。

2.日月潭與九族文化村 搭纜車俯瞰櫻花海

櫻花季期間，前往被譽為「台灣三大櫻花盛景」之一的九族文化村，搭乘纜車從空中欣賞粉色櫻花林，還可以飽覽日月潭美景，絕對愜意。櫻花季期間，九族園區也推出期間限定表演與攤位，還有期間限定的賞夜櫻活動，夜色中，櫻花林打上燈光倒映在湖面，超級夢幻。

3.阿里山 捕捉紫藤花盛開的身影

春天的阿里山，山頭被粉色櫻花蓋滿，遊客可以搭乘阿里山小火車從櫻花樹下經過，遠眺山上的日式建築，讓人彷彿置身在日本；阿里山櫻花以吉野櫻數量最多，另外還有台灣山櫻花、八重櫻、寒山櫻、富士櫻、牡丹櫻等，接力綻放至4月；此外，阿里山上還有搶鏡的紫藤花同步綻放，在阿里山慈雲寺、阿里山沼平公園、阿里山工作站前都能發現他們的身影，漫步紫藤花瀑布下浪漫度破表。

4.奧萬大 一睹奧萬大水庫的「蒂芬妮藍」

奧萬大除了是知名賞楓景點，每年春天也有盛開的櫻花可賞，春天限定粉綠相間的絕美景象，與森林遊樂區內豐富的生態相互點綴，參加南投奧萬大和武界部落一日遊行程，讓專業導遊帶領你前往南投奧萬大森林遊樂區，天氣好時還能一睹蒂芬妮藍的水庫，並且順道前往武界部落，深入探索秘境之美。

5.台南億載公園 漫步黃花風鈴木下

春天到台南億載金城踏青，別忘了到一旁的億載公園拍美照。億載公園是台南市知名的黃花風鈴木賞花景點之一，金黃色的花海將公園和行道樹都染黃了，黃花風鈴木在花朵盛開時，通常沒有綠葉相襯，純粹的金黃色花海相當壯觀，黃花風鈴木在億載金城護城河畔一字排開，岸上的黃花風鈴木與河面的倒影，是旅客取景的熱門角度。

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