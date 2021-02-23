二二八連假國道車流量為平日1.3倍 易壅塞時段曝光

二二八連假將屆，高公局預估，連假期間國道交通量為110至115百萬車公里，為平日的一點三倍，其中南向交通量集中於連假第1、2日的上午時段，北向交通量集中於連假第2、3日的下午時段，建議民眾多搭乘公共運輸以節省時間。

高公局表示，若一定要開車上路，建議27、28日，南向旅遊的用路人，多利用下午1時後出發；28日及3月1日，北向返回工作崗位的用路人，請多利用中午12時前出發。