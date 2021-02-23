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二二八連假國道車流量為平日1.3倍 易壅塞時段曝光

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局表示，為疏導二二八連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制。圖／高公局提供
高公局表示，為疏導二二八連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制。圖／高公局提供

二二八連假將屆，高公局預估，連假期間國道交通量為110至115百萬車公里，為平日的一點三倍，其中南向交通量集中於連假第1、2日的上午時段，北向交通量集中於連假第2、3日的下午時段，建議民眾多搭乘公共運輸以節省時間。

高公局表示，若一定要開車上路，建議27、28日，南向旅遊的用路人，多利用下午1時後出發；28日及3月1日，北向返回工作崗位的用路人，請多利用中午12時前出發。

高公局表示，為疏導二二八連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；2月28日至3月1日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

高公局表示，為疏導二二八連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制。圖／高公局提供
高公局表示，為疏導二二八連假往宜花東大量交通需求，國5將實施匝道封閉及分向高乘載管制。圖／高公局提供

高乘載管制 連假

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