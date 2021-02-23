聽新聞
test
0:00 / 0:00
這種血型超罕見！全球78億人僅43人擁有 一生卻只能輸血一次
全球人口突破78億，一般常見血型大概只區分成A、B、O和AB這4種血型，但經過數十年科學研究發現，其實世界上已有超過30種血型，其中更有一種「Rh null」血型在全球僅43人擁有，其罕見程度更被稱為「黃金之血（golden blood）」。
根據台灣血液基金會報告指出，每1000位捐血者中會有4～5位屬於Rh陰性捐血者，只佔全年捐血人次的0.45%，屬於罕見血型，但Rh血型中還有更罕見的「Rh null」血型，目前全球已知為Rh null血型者僅43人，因其稀有程度令法國巴黎免疫血液學研究所長稱為「黃金之血」。
澳洲科學院 (Australian Academy of Science）也指出，1990年代，科學家在一名血液捐贈者身上找到了相當特殊的「Rh null」血型，但「Rh null」血液缺乏抗原薄膜保護，導致這種血液擁有者本身的抵抗力較差。
由於Rh null血液相當罕見，若接受一般血型輸血恐會導致Rh null血型者產生抗體，若二次輸血恐會發生溶血反應，因此一生僅能接受一次輸血，且這種血型擁有者人數太過稀少，要找到配對輸血者恐難上加難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言