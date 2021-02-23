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這種血型超罕見！全球78億人僅43人擁有 一生卻只能輸血一次

聯合新聞網 / 綜合報導
「Rh null」血型全球僅43人擁有，有「黃金之血」的稱號。示意圖／ingimage
「Rh null」血型全球僅43人擁有，有「黃金之血」的稱號。示意圖／ingimage

全球人口突破78億，一般常見血型大概只區分成A、B、O和AB這4種血型，但經過數十年科學研究發現，其實世界上已有超過30種血型，其中更有一種「Rh null」血型在全球僅43人擁有，其罕見程度更被稱為「黃金之血（golden blood）」。

根據台灣血液基金會報告指出，每1000位捐血者中會有4～5位屬於Rh陰性捐血者，只佔全年捐血人次的0.45%，屬於罕見血型，但Rh血型中還有更罕見的「Rh null」血型，目前全球已知為Rh null血型者僅43人，因其稀有程度令法國巴黎免疫血液學研究所長稱為「黃金之血」。

澳洲科學院 (Australian Academy of Science）也指出，1990年代，科學家在一名血液捐贈者身上找到了相當特殊的「Rh null」血型，但「Rh null」血液缺乏抗原薄膜保護，導致這種血液擁有者本身的抵抗力較差。

由於Rh null血液相當罕見，若接受一般血型輸血恐會導致Rh null血型者產生抗體，若二次輸血恐會發生溶血反應，因此一生僅能接受一次輸血，且這種血型擁有者人數太過稀少，要找到配對輸血者恐難上加難。

捐血 血液基金會

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