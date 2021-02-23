糖尿病失明風險高 嘉市補助前先要求完成眼底檢查

糖尿病會引發視網膜病變，但嘉市糖尿病患者眼底檢查受檢率僅5成，市府即日起受理糖尿病友補助方案，可補助護足鞋、血糖試紙和到醫院檢查的車資補助，還加碼送足部乳液及眠襪，但增列條件是近一年已完成眼底檢查，會補助到醫療院所交通費，希望降低糖尿病患者失明風險。

市府衛生局表示，嘉市十大死因中糖尿病位居第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病的併發症所伴隨醫療負擔甚鉅，而視網膜病變為糖尿病患失明主要原因。

衛生局統計，民國108年嘉市糖尿病患者眼底檢查受檢率僅50.67%，109年度為50.23%，均顯示還有一半的糖尿病人未接受眼底檢查，原因是檢查前眼睛須點散瞳劑，致使視力短暫性模糊，恐影響駕駛交通工具安全性，而降低受檢意願。

為提升眼底檢查率，衛生局補助至醫療院所眼底檢查或眼底彩色攝影交通費，今年為落實眼底檢查，將「近一年完成眼底檢查」列為申請必要條件，以及早發現視網膜病變，有效降低失明風險。