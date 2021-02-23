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糖尿病失明風險高 嘉市補助前先要求完成眼底檢查

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義即時報導
嘉義市衛生局即日起受理糖尿病友補助，增列條件要求近一年內到醫療院所完成眼底檢查。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局即日起受理糖尿病友補助，增列條件要求近一年內到醫療院所完成眼底檢查。圖／嘉市衛生局提供

糖尿病會引發視網膜病變，但嘉市糖尿病患者眼底檢查受檢率僅5成，市府即日起受理糖尿病友補助方案，可補助護足鞋、血糖試紙和到醫院檢查的車資補助，還加碼送足部乳液及眠襪，但增列條件是近一年已完成眼底檢查，會補助到醫療院所交通費，希望降低糖尿病患者失明風險。

市府衛生局表示，嘉市十大死因中糖尿病位居第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病的併發症所伴隨醫療負擔甚鉅，而視網膜病變為糖尿病患失明主要原因。

衛生局統計，民國108年嘉市糖尿病患者眼底檢查受檢率僅50.67%，109年度為50.23%，均顯示還有一半的糖尿病人未接受眼底檢查，原因是檢查前眼睛須點散瞳劑，致使視力短暫性模糊，恐影響駕駛交通工具安全性，而降低受檢意願。

為提升眼底檢查率，衛生局補助至醫療院所眼底檢查或眼底彩色攝影交通費，今年為落實眼底檢查，將「近一年完成眼底檢查」列為申請必要條件，以及早發現視網膜病變，有效降低失明風險。

衛生局指出，凡設籍嘉市糖尿病患者，具低收、中低收入戶等補助資格者，檢附相關證明文件，經衛生局審核通過後，血糖試紙每人每月最高補助1500元，保護足鞋每人每年最高補助3500元，至醫療院所接受眼底檢查或眼底彩色攝影指定車行服務乘車費往返最多200元，詳情可電洽衛生局國民健康科（05）2338066轉分機516。

嘉義市衛生局即日起受理糖尿病友補助，增列條件要求近一年完成眼底檢查。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市衛生局即日起受理糖尿病友補助，增列條件要求近一年完成眼底檢查。圖／嘉市衛生局提供

衛生局 糖尿病 患者

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