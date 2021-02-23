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奇美中醫部營養科合推黃金藥膳調理包 照顧產婦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影

奇美醫學中心中醫部與營養科合作今天推出「黃金藥膳調理包」，強調「結合現代醫學、中醫調理、營養學」，提供有需要的民眾與產婦產後調理，尤其要「讓產婦健康美麗都兼顧」。

院方表示，坐月子不僅具是傳統文化習俗，也是產後調養體質重要階段，飲食更是常被強調重點。為使出院至月子期間能使產婦獲得完善調養與嬰兒照顧，奇美醫療財團法人去年底啟用「醫學中心級」產後護理之家，提供媽媽與寶寶兼具安全、專業品質產後護理照顧。

中醫部婦兒科主任王瑜婷表示，傳統中醫認為，女性產後會有不同程度氣血損傷，不同的體質可能出現氣血不足的疲累、食慾下降，也可能因氣虛運化功能下降導致水腫、食慾不振，又或陰血不足、血行不暢導致惡露排除不暢、燥熱感、大便不暢。

營養科營養師吳宜峯指出，以飲食營養角度來看，為產後體力恢復，飲食應均衡攝取六大類食物、選擇優質蛋白質、增加膳食纖維攝取及適當水分補充，烹調方式宜清淡，減少鹽份攝取，以改善產婦體內水分蓄積問題，且因產後腸胃蠕動較慢，容易胃腸不適，建議可少量多餐進食，增加熱量及蛋白質攝取，提供身體能量及哺乳營養素需求。

奇美產後護理之家主任張愷芳表示，醫療團隊進駐產後護理之家，護理師24小時守護，以專業中醫調理、營養食補，打造兼顧母嬰健康的坐月子時光。

奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影
奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影
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奇美醫學中心中醫部與營養科合作推出「黃金藥膳調理包」。記者周宗禎/攝影

中醫 坐月子

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