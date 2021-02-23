陳時中證實：部分負擔會小幅提升、不影響弱勢慢箋

媒體報導衛生福利部將提高藥品部分負擔，並開始收取慢籤與檢驗之負擔部分，金額從40元到200元不等，也將要求出國除籍者等待六個月或補繳保費才能復保。

對此，衛生福利部部長陳時中今下午於中央流行疫情指揮中心記者會時，並未證實相關金額，只說「還需要詳盡討論」，部分負擔「小幅提升」和「幫助分級醫療」是未來兩大主軸。另外，低收、中低收民眾的慢性病連續處方箋都不會加收部分負擔。

陳時中表示，過去曾經向全民報告過，健保改革會朝向三個方向，包括提升品質、負擔公平性、部分負擔改革。提升品質方面，衛福部會訂定六年工作計畫，藉由長時間的健保醫療給付安排，達到一個提升效率和品質的目的。至於負擔公平性，主要是針對停復保等海外人士的保險公平性，需要修法的部分，會在這會期提出。

部分負擔部分，陳時中表示，概念是使用越多的人要共同負擔一些費用，已經有一些相關草案，還需要詳盡的討論，不過「小幅的提升、對分級醫療有幫助」，會以這樣的方向作為主軸。至於慢性病連續處方箋是否要取消免部分負擔？陳時中說，這部分的免收要不要取消，還在討論，但他肯定地說，低收和中低收都不會增加分擔的費用。

衛福部社會保險司司長商東福上午受訪表示，衛福部還沒收到健保署研議的方案，預計最快要到三月下旬，健保會第一次開會前夕，才會有比較確定的方案內容。據了解，健保署今天會將所有資料上簽，衛福部這一、兩天就會正式收到。