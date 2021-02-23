齊心抗疫兒童不落人後 馬偕兒醫舉辦口罩設計比賽

全球受到新冠肺炎的影響，生活型態有了不同以往的改變，為增加兒童對於防疫的認知與重視，即日起，馬偕兒童醫院特別舉辦「我手畫我口」口罩設計比賽，希望孩子們在參與活動的過程中體會防疫的重要。

新冠肺炎發生一年多來，台灣有賴全民與醫護人員齊心共同抗疫，做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防疫工作，保護自己與家人的健康，由於新冠病毒是以飛沫傳染為主的新興傳染病，戴口罩顯得格外重要，也成為疫情下人人必備的隨身小物。

馬偕兒童醫院舉辦「我手畫我口」口罩設計比賽，希望防疫概念從小建立，並特別分為中學組、國小組及幼兒園組，鼓勵不同年紀的孩子動腦、動手創作，經過評選後的優勝作品將於4月2日公開表揚，馬偕兒童醫院將擷取其創作元素，製為實體特色口罩，兼具「我手畫我口」的創意與實用性。

口罩設計比賽即日起收件至3月9日截止，18歲以下兒童均可參加，活動辦法及設計規格檔案可至馬偕兒童醫院官網首頁「最新消息」(https://www.mmh.org.tw/news_view.php?id=6562 )下載。