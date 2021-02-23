治療乾眼症 脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療有效

一名70多歲婦人長期眼睛乾澀、紅腫痠痛，檢查結果為瞼板腺功能障礙合併乾眼症，雖嘗試熱敷、人工淚液治療均都不見效，直至接受脈衝光雷射及瞼板腺擠壓治療，當下痠脹感、異物感便大幅緩解，令患者相當欣喜，療程結束後表示「總算解決心頭大患」。

亞洲大學附屬醫院眼角膜暨眼整形科主任江鈞綺指出，乾眼症多與年齡、特殊體質（如酒糟鼻、異位性皮膚炎等）、經常化眼妝、長期使用隱形眼鏡、3C產品有關，患者容易出現眼睛乾、紅腫灼痛、眼睛有異物感、短暫性視力模糊等乾眼症狀，使得眼睛不適、眼表損害、視力不穩定等，患者一到診間幾乎都會描述：「每天一睜開眼睛就會痛」，生活品質大受影響。

她說，乾眼症可分為缺水型與缺油型，前者因淚水分泌不足所致，後者因瞼板腺阻塞、萎縮，使油脂分泌不足，當淚液缺少油脂層，就會加速水分蒸發，大部分的乾眼症均屬於後者。因此，當眼睛出現乾眼症症狀時，並不代表眼睛缺水，更不可自行亂點眼藥水，才不會愈補愈大洞。

江鈞綺說，目前乾眼症治療以人工淚液為主，但若如婦人使用人工淚液療效不佳，則可進一步透過脈衝光雷射治療，利用光熱原理軟化油脂、抑制發炎反應及加強代謝，可提升脂質層的厚度，促進分泌脂質的能力，完整療程約3次，每兩週需治療一次，可改善乾眼症狀約半年。療程中也應同時搭配瞼板鑷擠壓眼瞼板，以清除皮脂腺，患者首次治療後立即感到症狀大幅改善。

她提醒，乾眼症患者應避免長時間用眼，不要過度使用3C產品，飲食方面可適時補充含Omega-3的魚油，如鮭魚、鮪魚、秋刀魚、沙丁魚等，亞麻仁油、酪梨油、核桃等也能增加淚油層功能，若眼睛感到乾澀不適，務必盡速就醫，避免乾眼症惡化影響生活品質。