快訊

武陵農場賞櫻爆衝突！交管人員抓狂 拿漆彈槍射遊客車窗

評／美日聯防西南諸島的利器：V-22型鶚式傾斜旋翼機

離春節時間太近 228連假花蓮住房率僅4、5成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今年228連假與農曆春節初五相差只差11天，旅遊型態多是短期單日旅遊，花蓮旅宿連假住房率僅有4、5成。圖為花蓮七星潭。記者王思慧／攝影
今年228連假與農曆春節初五相差只差11天，旅遊型態多是短期單日旅遊，花蓮旅宿連假住房率僅有4、5成。圖為花蓮七星潭。記者王思慧／攝影

今年228連假與農曆春節初五相差只差11天，旅遊型態多是短期單日旅遊，花蓮旅宿連假住房率僅有4、5成，比去年少3成。公路總局則預估，2月27日連假首日及3月1日收假日，蘇花路廊將出現大量車潮，並延續春節規畫開放大客車行駛路肩。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年228連續3天假期和春節時間距離太近，導致花蓮地區旅館住房率約4、5成，較往年差3成左右；且年初疫情變嚴峻，春節期間取消訂房有2成左右，客源也未移至228連假住宿。

花蓮民宿協會榮譽理事長陳秉忠說，其實只要是口碑好、形象佳的民宿，在228連假仍有8、9成住房率，不過以大環境來說，今年農曆春節假期長又剛結束，4月還有4天清明連假，民眾可能選擇清明連假出遊，目前個人觀察，228連假民宿住房率約5成，有的旅宿業者乾脆利用時間休假旅遊。

公路總局第四區養護工程處表示，228連續假期以旅遊旅次為主，蘇花路廊交通預測方面，預測連假第1天（27日）將出現南下最大車潮，全日車流量約16000輛次，收假日（3月1日）則將出現北上車流最大車潮，約14000輛次。

公路總局延續春節規畫，228連假於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放大客車行駛蘇花改路肩措施，並在台9線及台9丁線蘇花路廊，規定尖峰時段禁止21公噸以上大貨車通行。

另外，工程處依照「台9線蘇花改隧道事故暨整體救災應變計畫」，於24及25日上午9點至中午12點，在蘇花改南澳至和平路段實施聯防救災演練，屆時暫時封閉雙向道路，提醒用路人預作行程規畫，或改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。

連假 春節 蘇花改

延伸閱讀

228連假「手搖咖啡美食＋樂園」10大優惠手冊！99元玩劍湖山、吃頂呱呱雞翅，還有星巴克買1送1

228連假別只賞櫻 桃園大北坑滿山金黃魯冰花

二二八連假 公路總局公告屏東疏運交通熱點

新竹北埔慶元宵號召油笐火夜遊 228連假邀農村輕旅行

相關新聞

228連假天氣好將大爆出遊人潮 國5車流可能超過7萬輛

今年228的3天連假是從周六到周一，依照過去交通量預估國5每日車流量上看7萬輛車次，由於天氣好、各地繁花盛開，一定會有大...

罔腰亮出舊版媽媽手冊 婦幼醫院院長：舊的發完會換新

變性網紅罔腰於23日凌晨在IG秀出一本媽媽手冊，附上孕婦專用停車位的識別證，有效期限到110年8月30日。媽媽手冊已於2...

三波東北季風接力襲北東轉雨 228連假天氣看這！

未來一周三波東北季風接力襲。中央氣象局說，今天東北季風增強，北部、東半部留意局部短暫雨，到了周五還有下周二還會有東北季風...

台鐵海端站事故影響9車次 預計12點恢復

台鐵東部幹線海端站今天早上8點35分，發生電力維修車撞擊3名工務道班人員工安意外，導致上行、下行各班列車受到影響，台鐵預...

26日元宵節怎補財庫？命理師教用紅包裝這數字可旺財

距離26日元宵節還有三天，不少民眾已準備在當天前往廟宇參拜，希望求得新的一年的財運興旺，命理師楊登嵙表示，民眾在元宵節前...

法律也管不了登山客亂象？台灣是否需要另立「遊憩法」

然而大時代正在改變，或者說已改變了許久，但以遊憩為主的台灣山域活動因發展歷程尚短，加上長期受到政府和社會漠視，體制面和教育面都還沒能跟上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。