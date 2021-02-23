離春節時間太近 228連假花蓮住房率僅4、5成

今年228連假與農曆春節初五相差只差11天，旅遊型態多是短期單日旅遊，花蓮旅宿連假住房率僅有4、5成，比去年少3成。公路總局則預估，2月27日連假首日及3月1日收假日，蘇花路廊將出現大量車潮，並延續春節規畫開放大客車行駛路肩。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年228連續3天假期和春節時間距離太近，導致花蓮地區旅館住房率約4、5成，較往年差3成左右；且年初疫情變嚴峻，春節期間取消訂房有2成左右，客源也未移至228連假住宿。

花蓮民宿協會榮譽理事長陳秉忠說，其實只要是口碑好、形象佳的民宿，在228連假仍有8、9成住房率，不過以大環境來說，今年農曆春節假期長又剛結束，4月還有4天清明連假，民眾可能選擇清明連假出遊，目前個人觀察，228連假民宿住房率約5成，有的旅宿業者乾脆利用時間休假旅遊。

公路總局第四區養護工程處表示，228連續假期以旅遊旅次為主，蘇花路廊交通預測方面，預測連假第1天（27日）將出現南下最大車潮，全日車流量約16000輛次，收假日（3月1日）則將出現北上車流最大車潮，約14000輛次。

公路總局延續春節規畫，228連假於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放大客車行駛蘇花改路肩措施，並在台9線及台9丁線蘇花路廊，規定尖峰時段禁止21公噸以上大貨車通行。

另外，工程處依照「台9線蘇花改隧道事故暨整體救災應變計畫」，於24及25日上午9點至中午12點，在蘇花改南澳至和平路段實施聯防救災演練，屆時暫時封閉雙向道路，提醒用路人預作行程規畫，或改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。