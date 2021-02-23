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中南部「空汙難民」怒了 環團籲蘇貞昌提空汙氣候報告

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟等環團今天在立法院舉辦記者會，要求行政院長蘇貞昌新會期提出空汙、氣候專案報告。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
台灣健康空氣行動聯盟等環團今天在立法院舉辦記者會，要求行政院長蘇貞昌新會期提出空汙、氣候專案報告。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

西半部日前空品不佳，台灣健康空氣行動聯盟等環團今天在立法院舉辦記者會批評，中南部許多「空汙難民」有苦難言，因應立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌應優先提出空汙或氣候專案報告，因為空汙跟氣候問題息息相關，世界多國都已經提出2050年淨零碳排目標，台灣也不能迴避。

台灣生態學會代表楊國禎表示，氣候問題已經是老生常談，台灣不應當壓垮駱駝背上的蘆葦，尤其氣候問題愈接近極限時會愈嚴重，台灣社會早該做好整體運作，但至今應然沒有進度。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，一個多月以來中南部空品不斷出現紅害，根本是「毒氣大爆發」，甚至前幾天北部也受空汙所害，「紅了台灣頭」，民怨積怨已深，看不出內閣制霾成效，相較在野黨團要求​針對新冠肺炎篩檢、​疫苗​整備及百億養豬產業基金等議題進行​專案報告​，政府口口聲聲與全民「生存問題」息息​的空汙、氣候治理問題​，卻未見朝野積極監督，呼籲蘇貞昌應在新會期優先進行空汙及氣候專案報告。

葉光芃說，蔡總統今年元旦文告中曾承諾，攸關全球氣候治理的COP26今年即將展開，台灣會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑​，副總統​賴清德也坦言，台灣無法迴避​2050碳中和​；但當日韓和越南等去年皆已提交巴黎協定的新版溫室氣體減量承諾，卻看不見台灣的身影。

立法院 蘇貞昌 新冠肺炎

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