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降雨異常！伸港蒜頭減量3成 消費者跑產地想買也撲空

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化伸港蒜頭收成已進入尾聲。記者林敬家／攝影
彰化伸港蒜頭收成已進入尾聲。記者林敬家／攝影

彰化伸港的蒜頭知名，現在收成也進入尾聲，許多消費者直接到產地買卻撲空買不到，蒜農說，由於降雨異常，今年蒜頭產量欠收，價格比去年好一些，部分品質也不錯，伸港產區因風大，今年辣度會更提高。

在伸港種曾家村種植60多年蒜農曾柳今天一早就來採收蒜頭，期間不斷有民眾前來詢問還有沒有賣，但多數已被訂光，曾柳說，每年中秋節前後種下蒜苗，去年蒜苗價格高，影響農民種植意願，加上入冬雨水不足，蒜頭長不大，整體產量少了3成。

曾柳管理約2分大蒜頭田，產量約3千斤，這幾年自產自銷，還有網路訂購，今年蒜頭品質仍相當不錯，產地價每斤約80元，因維持好品質，民眾口耳相傳，他說，有的農民為了早點採收，種植時間刻意提早，但因天氣太熱不利生長而長不大，影響收成。

彰化縣議員賴清美今天也到產地買蒜頭，原本想買100斤，但因數量有限，只買到部分量，賴清美說，蒜頭種植採收人工成本高，在地農民凋零，平均都是7、80歲在做，種的人減少，加上氣候變異大，都影響蒜頭產量。

蒜頭價揚，過去農民蒜頭曾遭竊，伸港分駐所去年開始組成護農專案，與農民組成社群群組，隨時通報異常狀況，並在附近設置巡邏箱，晚間由員警巡視，避免農民損失。

彰化縣議員賴清美今天也到產地買蒜頭。記者林敬家／攝影
彰化縣議員賴清美今天也到產地買蒜頭。記者林敬家／攝影
蒜農曾柳在伸港種的蒜頭品質好，自產自銷。記者林敬家／攝影
蒜農曾柳在伸港種的蒜頭品質好，自產自銷。記者林敬家／攝影
彰化伸港紫皮蒜頭辣味十足。記者林敬家／攝影
彰化伸港紫皮蒜頭辣味十足。記者林敬家／攝影

農民 中秋節

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