228連假天氣好將大爆出遊人潮 國5車流可能超過7萬輛

今年228的3天連假是從周六到周一，依照過去交通量預估國5每日車流量上看7萬輛車次，由於天氣好、各地繁花盛開，一定會有大批出遊人潮，國5車流可能比往年的7萬輛車次還多；蘇花改每日車流約將近2萬車次，縣政府今天提醒用路人國5北上高乘載管制是周日、周一，不是以往大家習慣的周六日。

縣政府交通處表示，國5於27、28日上午6點至中午12點，實施南下高乘載管制，28日及3月1日的下午2點至晚上9點，實施北上高乘載管制，每日0點至凌晨5點，全線雙向暫停收費。

至於在春節連假實施的蘇花改開放大客車路肩行駛，這次228連假比照繼續開放大客車走路肩，27日上午5點至下午5點，28日上午7點至下午1點，3月1日是中午12點至下午4點開放大客輻行駛路肩。

交通處長黃志良表示，這個周六開始連續3天的228連假，參考過去交通量，預估國5每天的車流量約6萬7到7萬輛車次之間，蘇花改1萬6到2萬輛次之間。連假前一天剛好是元宵節，各地會有活動，而且天氣預報這3天連假的天氣還不錯，國5車流量有可能比預期的7萬輛次還高，提醒大家避開尖峰時段，並多利用大眾運輸工具。

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警察局長廖材楨說，228連續假期，會分析研判規劃勤務加強路口淨空，預估使用警力1900人次，民力390人次；縣長林姿妙非常歡迎大家到宜蘭玩，不過也要做好防疫工作，絕不鬆懈，開心平安出遊。