部分負擔調整方案曝光 衛福部：還沒收到健保署資料

媒體報導衛生福利部將提高藥品部分負擔，並開始收取慢箋與檢驗的負擔部分，金額從40元到200元不等，也將要求出國除籍者等待六個月或補繳保費才能復保。

對此，衛福部社會保險司司長商東福表示，目前無從證實媒體報導內容，與衛福部請健保署研議的方案是否相符，因為衛福部還沒收到健保署回覆。預計最快要到三月下旬，健保會第一次開會前夕，才會有比較確定的方案內容。據了解，健保署今天會將所有資料上簽，衛福部這一、兩天就會收到。

針對目前研議進度，商東福表示，今天這新聞應該是健保署提出來的，因為去年年底調整費率的時候，部長陳時中回應外界時提出幾個配套方向，包括減少浪費、負擔公平、提升品質，衛福部便請健保署就實務去評估可能可行的方案及其財務評估。

衛福部看報紙才知道健保署的方案？商東福未正面回應，僅表示，這可能是健保署對外溝通的過程，衛福部還沒有收到健保署回覆研議結果，因此無法核對報載內容與健保署提出的方案是否一致，不過這禮拜應該就會收到健保署研議的方案。

民眾何時能了解這些切身政策的內容？商東福表示，待部收到方案，如果同意，健保署都會提請健保會提供諮詢意見，時間大約就在三月下旬，新任期健保會的第一次會議前，會有比較明確的內容出爐。經過健保會討論，不需要修法的部分，主管機管就可以公布實施；需要修法的部分，則要由衛福部預告部版草案，在60天或是更短時間內搜集各界意見，之後送交行政院，行政院再將院版草案送進立法院，在這會期進行審議。

商東福表示，這些議題都討論很久，也要根據現在的時空背景去跟外界溝通，雖然還在內部研議階段，時間上也不可能太慢，所以接下來一定會有效率地完成既定流程。據了解，健保署曾向部長面報、討論過方向，今天將所有資料上簽，預計這一、兩天衛福部會正式收到，不過今天下午部長陳時中出席指揮中心記者會時，勢必就得面對外界高度關切相關內容。