B肝帶原肝癌免疫治療有新法 北榮最新研究登國際期刊

B肝帶原為國人肝癌主要死因，臨床上已開始運用免疫治療在部分病患獲得不錯療效，為了讓患者在治療過程更安全而安心，北榮研究團隊研究發現，透過「抗病毒藥物」搭配，可避免治療期間體內B型肝炎病毒的再活化，進一步降低肝損傷等風險，此一重大發現，刊登在國際知名癌症免疫治療期刊上。

肝癌為全球發生率第五高的癌症，每年全世界約有85萬人罹患肝癌；根據衛福部最新統計，2019年肝癌死亡人數7881人，雖較前年減少了416人，平均每天仍有21人因肝癌死亡，為癌症死因第二，其中，約有七成左右的肝癌死亡個案來自B型肝炎帶原。

免疫治療在癌症治療崛起，也開始應用於部分肝癌治療，獲得不錯成效，北榮內科部胃腸肝膽科教授黃怡翔所領導的肝癌團隊，研究釐清此治療是否會因免疫系統的改變，造成患者體內B型肝炎病毒的再活化，導致急性肝炎或肝衰竭；以及B型肝炎帶原的肝癌患者，若體內的肝炎病毒量偏高，治療期間是否會因B肝活化而造成肝損傷。

團隊分析了院內病患的資料發現，B型肝炎帶原的肝癌病患，即使病毒量大於每毫升血漿100個國際單位，若能在免疫治療開始時同步接受B肝抗病毒藥物治療，治療期間沒有人發生B型肝炎病毒的再活化；反之，病患體內的B型肝炎病毒量若偏高，卻未同時服用抗病毒藥物，反而會出現病毒再活化的情形，此重大發現也於109年8月發表在國際知名癌症免疫治療期刊(Journal for ImmunoTherapy of Cancer)上，為臨床患者提供更適切適切的治療模式。