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228連假驗車服務休3天 新竹區監理所呼籲車主記得驗車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹區監理所及轄下各監理站、汽車代驗廠於228連假期間休息，下周二才恢復上班，請民眾提早驗車以免受罰。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所及轄下各監理站、汽車代驗廠於228連假期間休息，下周二才恢復上班，請民眾提早驗車以免受罰。圖／新竹區監理所提供

新竹區監理所公告今年228連假期間，因國定假日當天為周日，因此周一補假，形成3天連假，轄下各監理站及100家委託汽車代檢廠同步暫停驗車業務，但監理所就提醒民眾，車輛定期檢驗日期到期應盡速驗車，逾期仍將依法舉發逾期檢驗罰鍰。

新竹區監理所車輛管理科表示，民眾車輛須於行車執照指定檢驗日期前後1個月內（出廠年份超過10年的營業大客車及罐槽體車於指定檢驗日期前1個月內）辦理定期檢驗，如車輛檢驗應到檢日最後1天介於連假期間得順延至假期後第1個上班日辦理檢驗。

以今年228連假為例，從2月27日至3月1日為連假期間驗車服務暫停，因此定檢到檢日將順延到3月2日，覆驗免收規費，不過如果超過規定檢驗日期，則將被依法舉發，並開出逾期檢驗的罰鍰。

新竹區監理所表示，228連假期間，包含桃園監理站、中壢監理站、新竹市監理站及苗栗監理站以及100多家委託汽車代檢廠都暫停業務，呼籲車主朋友，如車輛定期檢驗日期將屆，請於假期前儘速辦理，以免假期後第1個上班日車潮擁擠，延誤辦理以致逾檢罰款。

此外，建議民眾多利用代檢廠服務申辦電子繳款單或金融帳戶約定轉帳代繳汽燃費，及盡早完成車輛定期檢驗，相關資訊可於監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊。

連假 監理站 新竹

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