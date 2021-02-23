首創海廢寶特瓶再利用 中央地方合作第一件「潯寶衣」

台灣相關調查研究，海洋廢棄物中以寶特瓶佔18.7%比例最高，嘉義縣及雲林縣政府特別響應環保署號召，收集雲嘉地區海廢寶特瓶再利用，製成全台第一件經認證海廢環保衣「潯寶衣」！

上午在嘉義縣政府由環保署基管會執行秘書顏旭明與縣長翁章梁及雲林縣代表、鄉鎮長、民意代表、河川巡守隊等共同辦理贈衣儀式，顏旭明贈300件潯寶衣給地方政府，翁章梁代表受贈，感謝地方政府及相關單位努力。

潯寶衣由寶特瓶抽絲後製成，其中寶特瓶含量近96%，為全世界寶特瓶再利用含量最高！近年海洋漂流廢棄物問題嚴重，世界各地積極推動淨海行動，為保護海洋環境，妥善處理海廢問題，嘉縣去年配合中央推動海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫，與桃園等其他六縣市及台灣紡織業者合作這項難得的海廢製衣計畫。

「中央與地方齊心將海洋資源再回收！」顏旭明說，專案計畫共回收8.4噸海廢寶特瓶，其中嘉縣邀請雲林參與回收貢獻約1.4噸，收集近4萬2千支寶特瓶；代表環保署致贈「潯寶衣」給嘉縣，期望透過潯寶衣製作，讓世界看見台灣，將台灣優良回收及製作再生技術推向世界！

嘉雲環保局結合布袋鎮及東石鄉公所、水環境巡守隊、嘉縣環保艦隊及生態保育協會、永慶高中、257旅國軍愛心社及在地環保團體，去年5至6月辦38場次淨灘活動，共1274人次參與。海廢寶特瓶收集不像陸上回收這麼容易，動員河川巡守隊及環保局不畏日曬雨淋惡劣天候及危險多變海域，淨灘（海）範圍遍及河溪沿岸到布袋、東石出海口。