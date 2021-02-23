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金門縣府與環保署合作 海廢寶特瓶成功再製「潯寶衣」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣也響應環保署的號召，加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶與國內世界聞名的紡織技術大廠合作，製造出96%材料為海洋廢棄寶特瓶、獨一無二的「潯寶衣」。圖／縣府提供
金門縣也響應環保署的號召，加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶與國內世界聞名的紡織技術大廠合作，製造出96%材料為海洋廢棄寶特瓶、獨一無二的「潯寶衣」。圖／縣府提供

寶特瓶竟然也可以製成衣服！金門縣也響應環保署的號召，加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶提供環保署推廣海洋廢棄物循環再利用，並與國內世界聞名的紡織技術大廠合作，製造出96%材料為海洋廢棄寶特瓶、獨一無二的「潯寶衣」，環保署最近特別頒奬感謝狀，感謝金門全力配合及推動並宣揚共同保護海洋的決心。

金門縣政府表示，近年來海龜、鯨鯊因誤食海洋廢棄物漁網、塑膠袋、寶特瓶等，生存環境、生命受嚴重威脅，海洋廢棄物為國際關注議題，環保署積極推動海洋廢棄物循環利用，於去年辦理「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，包括桃園市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣等7個縣市的環保局都參與，藉由海岸清潔使環保署得以挑戰完全使用台灣各地淨灘所得海廢寶特瓶為原料，以最高品質的再生利用技術所生產的衣料為試驗目標。

金門縣環保局也說，潯寶衣研發團隊自淨灘現場開始，之後貯存、分選破碎、紡紗及織布等，各階段進出紀錄及標準作業流程，均合乎驗證要求，以確認來源確屬於海洋環境，成為世界第一個由國家出面帶領團隊，產製完全使用海洋廢寶特瓶循環利用之產品；此次由7縣市中所蒐集到的8噸海廢寶特瓶，最後只有3.8噸能做為原料並製作出1500件成衣，是非常不容易的過程。

金門的四面環海，尤其進入冬季，洋流及冬北季風帶來的海廢甚多，109年全縣總計已清理長度約871公里，清理垃圾量總計約170公噸。藉由各鄉鎮公所定期淨灘及舉辦大型淨灘活動中蒐集海廢寶特瓶，挑出此次實驗標的物透明寶特瓶，共蒐集770公斤全數海運回台提供予環保署。

縣環保局也說，從撿拾、收集、分選破碎、紡紗及織布，再次見證台灣的實力；環保局也呼籲鄉親勿隨手亂丟垃圾並由源頭減量及減塑，以免造成海洋環境之污染，共同為永續環境盡一分心力，也希望透過潯寶衣等再製產品讓海廢回到循環體系，喚起國人的環保意識。

金門縣也響應環保署的號召，加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶提供環保署推廣海洋廢棄物循環再利用，製造出獨一無二的「潯寶衣」，環保署最近特別頒奬感謝狀。圖／縣府提供
金門縣也響應環保署的號召，加入「潯寶衣」活動，將淨灘後的海廢寶特瓶提供環保署推廣海洋廢棄物循環再利用，製造出獨一無二的「潯寶衣」，環保署最近特別頒奬感謝狀。圖／縣府提供

金門 環保署 廢棄物

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