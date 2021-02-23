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台鐵海瑞站自家人枉死真相曝 鐵道學會質疑聯繫出包

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵海瑞站發生重大工安事故。圖／台鐵局提供
台鐵海瑞站發生重大工安事故。圖／台鐵局提供

台鐵東部幹線海端站今天早上8時35分，發生電力維修車撞擊三名工務道班人員工安意外，其中一人頭骨破裂，傷重不治。據本報掌握，今天進行保養的時候，並未封鎖路線，只有派瞭望員，同時道班也不知情將有電力維修車進行駕駛訓練，詳細事故原因仍在調查中。對此，台灣鐵道暨國土規畫學會也做出沉痛呼籲，質疑與三方聯繫出包、過度依賴經驗法則有關。

根據本報掌握，今天的保養工程並沒有封鎖路線，但有申請保修，並有派瞭望員監控。台鐵以往各路段保養，都是盡量要求夜間，不過仍交由各段視路線狀況而定，有必要障礙時就會做立即處置。至於電力維修車訓練，行前確實有依程序向車站申請，但為何瞭望員沒有看到電力維修車就發生撞擊、還有其中連續出了甚麼問題，台鐵仍在調查中

對此，台灣鐵道暨國土規畫學會說，推估與三方聯繫出問題，以及台鐵人員過度仰賴經驗法則有關。

學會表示，三方聯繫出問題是指軌道道班、維修車端跟綜合調度所。現場道班做道匝更換，照裡說要做路線封鎖，如果已經結束工程，人應該要離開軌道區域，畢竟解除封鎖隨時都會有列車，可見聯繫上會有問題。

另外，學會說，台鐵問題是太依賴經驗法則，很多鐵路事故會發生都是因為「認為這時應該有車」、「這時候應該沒車」，但其實電力工程車，是在時刻表之外，或是有安排時刻表，但沒有按表操課，對現場人來說，採主觀認定的方式，是很危險的。

學會說，台鐵對鐵道工安基本意識根本沒有落實，觀念上的教育要加強，不能一直落入經驗法則，一再主觀認定有沒有車。這就跟網美在鐵軌上拍照一樣，不要猜這時候有沒有車，太相信自己經驗結果就是發生意外，務必要在教育跟訓練方面落實及導正。

以下為鐵道學會稍早發布的聲明：

近20年來，台鐵營運或測試列車撞擊路線施工人員，已造成九位員工不幸罹難，超過10個家庭遭遇重大變故。學會認為，歷經2006年崇德站的伍人事故後，台鐵在營運規章，作業規定皆有全面性之檢討與改善。但是，規章，制度，程序，現場作業，台鐵往往只完成前面的檢討，誰又能確保現場作業時，現場若無法達成規章要求時，又如何能確保現場作業安全？

撞擊自家人，對於台鐵基層是最嚴重的士氣打擊，不只是遇難的員工，對於事故其他關聯的人員，也可能造成無法抹滅的永久傷害。

如果交通部和鐵道局始終不願意正視台鐵組織文化的問題，再多規章，再多公文往返，再多列管表，都無法保證不會再出現下一個破碎的家庭。

如果沒有零工安，交通部如何可以向民眾說明台鐵是安全的軌道運輸業者？

同時，由於鐵公路路線沿線與民眾生命財產息息相關，現有的運輸事故調查範疇僅有針對營運列車，對於如今日之重大事故可能僅列為工安事故。因此學會建議，只要事故範疇屬於營運路線範圍，一定死傷程度之事故，就應由運安會以運輸事故處理，避免單純調查工安導致運輸安全層面議題成為安全檢討漏網之魚。

台鐵 事故 工安

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