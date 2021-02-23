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台南秋冬首度綠色空品 霧霾後的城市驚喜

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南部空氣品質已持續數月不佳，昨天難得出現良好等級的空氣品質。圖／擷取空氣品質監測網畫面
南部空氣品質已持續數月不佳，昨天難得出現良好等級的空氣品質。圖／擷取空氣品質監測網畫面

南部連日來空氣品質明顯好轉，台南昨天下午更出現綠色的良好等級，也是去年秋冬以來首次空品出現綠色。環保局表示，昨天吹西北風、今天吹西風，雖然風弱，但局部於上風，加上平日都有在管控汙染源，因此出現難得的好空氣品質。

依照環保署預報，南部21日空氣品質會較不好，台南地區會出現紅害，不過，未如預期，反而空氣品質沒那麼差，最多出現橘色警示，當天下午就逐漸轉為黃色，空氣品質為普通。

昨天下午，台南各測站的空氣品質監測數據，陸續呈現黃色，顯示空氣品質有如台東、花蓮，更因陽光普照，很適合戶外互動。這樣的好狀況持續到深夜，才轉為黃色。今天到中午也一直維持普通級的空氣品質，反觀雲林台西、麥寮及彰化部分地區則呈現紅害。

南市環保局表示，就南部的空氣品質來說，每年秋冬到春天最後的空氣品質是普通等級，很難得會有綠色，但昨天出現綠色很特別。研判昨天吹西北風，今天吹西風，台南位於上風處，又陽光充足，以及混合層較高，所以連日空氣品質不錯；加上是跨局處合住府，持續管控汙染源，當擴散條件好的時候，空品的成效就展現出來。

空氣品質 紅害

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