罔腰亮出舊版媽媽手冊 婦幼醫院院長：舊的發完會換新

變性網紅罔腰於23日凌晨在IG秀出一本媽媽手冊，附上孕婦專用停車位的識別證，有效期限到110年8月30日。媽媽手冊已於2020年換發新版，因貼出的是2018年的舊版手冊照，也引發討論。醫療院所指出，媽媽手冊是有新、舊版本，各醫院是舊的發完才會改新的。

有些網友對罔腰的媽媽手冊提出質疑，像是罔腰貼出的媽媽手冊是舊版本，罔腰將「孕婦健康手冊」上的「準媽媽姓名」遮住，以及孕婦停車位識別證上沒有蓋上醫院診所章、「如果是今天領的話，日期不可能到110年8月30日」等。罔腰則在「爆廢公社」直嗆，「誰說今天ㄌ」、「哪裡打今天」等。

有關一般媽媽手冊發放的過程，鈞安婦幼醫院院長林克臻說，通常是胎兒有心跳之後，才會發媽媽手冊，因為懷孕初期也有可能萎縮掉，胎兒有心跳後再發比較好。

如果媽媽的周期是準的話，會以月經周期的最後一天來算，一般來講4周驗尿驗的到，5周超音波可以看的到，7周可以聽到心跳，就會發媽媽手冊。

媽媽手冊是有新、舊版本，各醫院應是舊的發完才會改新的，但2018年的舊版距今已有很長時日了。不管什麼時候發的媽媽手冊，都會寫預產期，跟什麼時候領沒有關係。

會有人在懷孕三個月才拿到媽媽手冊嗎？林克臻說，有的本身月經很亂，或沒有注意到可能懷孕，或是把初期出血以為是月經，也有可能三個月之後才意外發現懷孕。

「罔腰」鬧出軒然大波，22日凌晨在IG發布「流血」的限時動態，被網友在爆廢公社諷刺可能是「流產的前奏」。不過罔腰只有寫「流血」，並沒有說是身體哪個部位流血，只是給網友無限想像。

鈞安婦幼醫院院長林克臻以衛教角度說明，沒有卵巢，就沒有周期性的變化；沒有子宮，就不會有經血。

他解釋，女性周期性的排卵，在排卵之前，體內是動情素，讓內膜增厚，等到排卵過後，卵變成黃體，黃體產生黃體素，讓內膜穩定。如果沒有懷孕，內膜自然就會剝落，這個都是在有子宮的環境下，才會有這個周期。沒有卵巢，就沒有周期性的變化；沒有子宮，就不會有經血。