三波東北季風接力襲北東轉雨 228連假天氣看這！

未來一周三波東北季風接力襲。中央氣象局說，今天東北季風增強，北部、東半部留意局部短暫雨，到了周五還有下周二還會有東北季風，其中周五到周六水氣偏多，中南部山區也會有雨，平地則雲量增多。

氣象局簡任技正伍婉華說，今天東北季風增強，衛星雲圖上看到東半部、大台北地區，還有恆春半島雲量增多，桃園到高雄晴朗看到陽光。降雨雷達回波顯示南邊跟東南部海面，基隆北海岸、東半部、恆春半島跟大台北山區會有短暫降雨，但維持很短暫，明天就減弱。明天清晨各地皆有涼意，中部以北16度，南部、東北部17度，其餘18到19度。

伍婉華說，下波東北季風南下的時間是周五到周六，稍微增強情況會有多一點水氣，北部、東半部、恆春半島雲量增多，甚至連中南部山區都會有短暫雨，中南部其他各地平地雲量同樣增多。下波溫度更涼，北部、東半部15度，中南部16到17度，東半部18到19度。下周日就減弱，再下一波東北季風會在下周二，開始上班時後。

伍婉華說，隨著東北季風強強弱弱，東半部未來下雨機會多；西南部天氣隨著水氣多少而變化，明後天屬於晴朗天氣，日夜溫差大。周五、周六要看東北風帶來水氣變化，氣象局會持續監控。

伍婉華也提醒，東北季風增強，台南以北、東南部沿海空曠、恆春半島、澎湖、金門、馬祖有8到9級強陣風。今天東南部花蓮海面、恆春半島有長浪現象。另外預計今天到周五，西半部夜裡清晨還是容易有霧，周四、周五連金馬也有霧、低雲會影響能見度。

針對民眾最關心的228連假天氣，伍婉華表示，會有一波東北季風在周五增強，影響到周六，其中周六水氣多，北部、東半部、恆春半島跟中南部山區會有短暫降雨，西半部平地雲量增多。影響北部、東半部明顯，不過下周日就減弱，僅東半部會有局部短暫雨降雨現象，其他地區晴朗可以看到陽光。