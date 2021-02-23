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不一樣科技人！激發戲劇細胞 聯電做孩子夢想特攻隊

撰文 / 張世杰

談到工程師，如果腦海中還浮現「宅男」、「木訥」等詞彙，那你恐怕已經落伍了！一群踏出科技園區的科技人，正激發自己的戲劇細胞，向孩子傳遞夢想與愛，顛覆刻板印象。

半導體晶圓領導者的聯華電子，用創新結合愛心，給予員工「舞台」，創造全台唯一科技人的劇團，讓他們登台逐夢、實踐自我，同時在小小觀眾心中，撒下希望的種子，做孩子的夢想特攻隊。

來自科技園區的彩排聲 給孩子夢想加值

「來！這段重來一次，動作儘量確實！」聖誕節前夕，半導體晶圓領導者、聯華電子的演講廳，一群工程師正在最後確認，但不是趕著給廠商供貨，也不是準備年度財報，他們手拿腳本、穿上戲服，要給的孩子們一個夢想加值的禮物。

一切起點，從八八風災開始，聯電號召志工救災，為了延續愛心，創建「聯電愛故事團」，這個新竹科技園區唯一由科技人組成的劇團，一晃眼走了11年，在聯電創新賦予的舞台上，散播屬於科技人的浪漫、給孩子們的寓意夢想。

半導體晶圓領導者的聯華電子，用創新結合愛心，給予員工「舞台」，創造全台唯一科技人的劇團，向孩子傳遞夢想與愛，創造公益另一種可能。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供
半導體晶圓領導者的聯華電子，用創新結合愛心，給予員工「舞台」，創造全台唯一科技人的劇團，向孩子傳遞夢想與愛，創造公益另一種可能。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供

不一樣科技人 顛覆1+1只能等於2思維

聯電打造屬於科技人的「舞台」，顛覆外界對於工程師、科技人的想像。聯電愛故事團導演鄭暐群笑說，傳統刻板印象的竹科宅男，好像很死板、講邏輯，一定1+1等於2，當他跟夥伴追夢、給孩子築夢，發現1+1能大於3、大於4。

鄭暐群說到近期排練的這齣戲「夢想特攻隊」，結合環保理念，發現孩子都聽得懂，甚至拿身邊寶特瓶，提醒團員要回收，戲劇不僅給孩子正向價值觀，演戲磨出外向性格，在職場、生活都受用，「就讓你看看不一樣的科技人」。

聯電愛故事團每一場演出，正是給觀眾一次夢想加值，鄭暐群認為，他們就像在很多人心田撒一顆幼苗，去傳遞正向理念，沒有開花結果也沒關係，但如果有2、3株幼苗開花結果，那就是一件很有意義的事。

聯電打造屬於科技人的「舞台」，顛覆外界對於工程師、科技人的想像，至今已演出6齣劇碼，每一齣劇皆結合不同社會關懷理念。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供
聯電打造屬於科技人的「舞台」，顛覆外界對於工程師、科技人的想像，至今已演出6齣劇碼，每一齣劇皆結合不同社會關懷理念。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供

聯電愛故事團全台巡演 69場不是終點

從化妝、彩排、道具製作，聯電愛故事團可不輸專業劇組，尤其團員及合作單位的腦力激盪，已演出6齣劇碼，包括「誰偷了我的積木」、「最棒的禮物」、「薇薇與蒂蒂的願望」、「改變」、「愛一直都在」 、「夢想特攻隊」 。

此外，每一齣劇皆結合不同理念，例如「愛一直都在」劇本，因為發現孩子在不完整的家庭長大，在求學階段不小心走偏，透過戲劇方式，傳達如果老師、大人能夠關懷包容孩子時，都有可能改變孩子的一生。

成軍11年的聯電愛故事團，在全台灣巡演足跡，北至新竹、南至屏東，也曾到台灣東邊的花蓮演出，至今已完成69場演出、超過2萬名觀眾，串起每一份希望。

聯電「愛故事團」邁入11年，至今踏遍6縣市的巡演，透過創意方式，實踐生命教育，傳遞藝術人文的希望種子。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供
聯電「愛故事團」邁入11年，至今踏遍6縣市的巡演，透過創意方式，實踐生命教育，傳遞藝術人文的希望種子。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供

從戲劇心啟發感動能力 創造不同以往公益模式

愛故事團於2010年，前往新竹的誠正中學出演，那是一間少年監獄，起初劇團心中隱隱擔心，大孩子是否覺得戲劇頗幼稚，但證明多慮了。

在戲劇過程中，一位孩子邊觀賞邊落下眼淚，當劇團下台互動時，那一刻有孩子表情面露些許驚訝，似乎觸動「原來還有人願意接納我」心聲，劇團也看見孩子得到祝福的會心一笑；事實上，誠正中學的孩子們，跟一般孩子沒有什麼不同，只是小時候沒有被社會安全網接住。

那場演出後，誠正中學開始「悅讀社」社團活動，用閱讀打開孩子不同視野，讓人生多一點選擇機會，過程中，看到孩子們認真的一面、也看到他們生存的困境，給予社會角落溫暖是必須的，也影響聯電在不同青少年領域紮實耕耘。

聯電愛故事團至今達成69場次、2萬觀眾，台下的小小觀眾們，也會手寫信卡，傳達心中感受的溫度。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供
聯電愛故事團至今達成69場次、2萬觀眾，台下的小小觀眾們，也會手寫信卡，傳達心中感受的溫度。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供

走出科技園區 科技人生活也可以有溫度

聯華電子科技文教基金會專案經理何蕙萍說，愛故事團成立11年，同仁的熱情與堅持成就一切，每年來自各地孩子們的邀約及回饋，更是愛故事團的動力之一，「聯電人」持續用創意方式，實踐生命教育，傳遞藝術人文的希望種子。

步入聯電基金會辦公室，映入眼簾的是海報、獎項、志工手札，有別於一般人想像的氣派科技感，更多了點科技公司少有的溫度，一疊疊、堆得像一座小山高的手寫信卡，滿載孩子們的童趣及感謝，紀錄著聯電愛故事團的公益足跡。

照亮社會各個角落，公益方式百百種，當各界倡議「企業社會責任」時，聯華電子透過創意，一方面賦予員工登台圓夢契機，另一方面給需要幫助的孩子逐夢機會，讓公益有另一種可能，「科技人生活不只有刻度，也可以有溫度」。

堅持「科技人生活不只有刻度，也可以有溫度」信念，聯華電子讓公益有另一種可能。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供
堅持「科技人生活不只有刻度，也可以有溫度」信念，聯華電子讓公益有另一種可能。 圖／聯合上線融媒體倡議部 提供

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