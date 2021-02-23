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台灣燈會「遍地開花」 和副燈打卡還有機會獲小提燈

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台灣燈會副燈「犢站金榜」，將於2月26日至3月7日，在台南的北門遊客中心前廣場亮相。圖／交通部觀光局提供
台灣燈會副燈「犢站金榜」，將於2月26日至3月7日，在台南的北門遊客中心前廣場亮相。圖／交通部觀光局提供

受到疫情影響，2021台灣燈會停辦，不過交通部觀光局仍決定以「台灣燈會 全台祈福」為概念，讓燈藝作品在台灣各地展出。其中副燈部分，觀光局表示，2月26日至3月7日，副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場，「犢站金榜」及「懷舊時光燈區」則於雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心亮相。

此外，「迎賓門」將於參山國家風景區八卦山生態遊客中心展出，「動物星光燈區」、「傳藝風華燈區」則移展金門，這也是台灣燈會歷史上第一次離島燈展。

觀光局表示，首先亮相的「竹鵲松風迎春曦」及「犢站金榜」各有吉祥意涵及展演活動。在車埕展出的「竹鵲松風迎春曦」結合牛年及飛翔喜鵲，展演期間晚上6點至9點，每30分鐘配合聲光秀進行展演，表現牛年擁抱幸福意象。

台南北門的「犢站金榜」則以牛年形象身穿古代狀元服，為各行業考生、學子獻上祝福，只要民眾參與「犢站金榜」活動，還有機會獲得精美手鍊。

配合小提燈「活力牛」造型亮相，觀光局表示，台南北門遊客中心及南投的車埕遊客中心皆有贈送小提燈活動，自2月25日至3月7日，每日上午9時至下午17時，與副燈「竹鵲松風迎春曦」、「犢站金榜」拍照、打卡上傳FB或IG，至南投「車埕鐵道觀光小學堂遊客中心」或台南「北門遊客中心」櫃檯出示手機畫面，確認後即可領取小提燈，每日限量發送，每人限領一份，送完為止。

至於主燈及部分燈區，觀光局表示，將另擇於6月中端午節在新竹高鐵站前廣場移展，讓民眾在不同地點、不同時間點、不同節慶皆能體驗燈會的祝福。

台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／交通部觀光局提供
台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／交通部觀光局提供
台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／交通部觀光局提供
台灣燈會副燈「竹鵲松風迎春曦」將在日月潭國家風景區車埕貯木池登場。圖／交通部觀光局提供

台灣燈會 觀光局 北門

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