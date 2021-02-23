台鐵鳴日號推音樂列車 林隆璇、林亭翰車內開唱

台鐵觀光列車「鳴日號」主打「五星服務」及「五感體驗」，為了讓旅客有更獨特的體驗，首波主打「鳴日號音樂列車」，邀請情歌王子林隆璇、華語金曲獎最佳新人獎林亭翰在列車上開唱，共規劃4/13、5/13、6/17三車次。此外，隨著春天來臨，也分別推出3月份的阿里山賞櫻與4月份的賞螢主題遊程，搭配在地文化巡禮，要讓旅客留下獨一無二的鳴日春遊回憶。

鳴日號自元旦首發團以來，根據雄獅旅遊調查統計，願意再回訪搭乘的比例達84%，對車上提供的整體服務滿意度更超過9成。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號未來產品主軸將以「策展專列」以及「主題限定」進行規劃，首波策展專列以「移動中的演唱會」為概念打造「鳴日號音樂列車」，特別邀請林隆璇與林亭翰登上鳴日號同台飆歌。林隆璇的創作都是傳唱多年的流行經典，之後將陸續規劃其他的美學策展列車，如品酒專列、攝影銀河列車等。

「鳴日號音樂列車」是林隆璇父子倆首度在火車上演唱，現場將自彈演唱「白天不懂夜的黑」、「你那麼愛他」等膾炙人口的經典歌曲。對於首次在車箱內唱歌，林隆璇表示相當期待，也有點緊張，不知道「會不會吵到大家睡覺」；林亭翰也擔心「會不會站不穩、摔倒」。

3月正是阿里山櫻花盛開的季節，鳴日號遊程特別安排限定趟次搭乘蒸汽火車上山賞櫻；此外，還規劃「嘉義小吃辦桌宴」，集結嘉義地區知名美食，不論是道地美味的嘉義雞肉飯、排隊老店林聰明砂鍋魚頭、傳承三代的阿來碗粿，或是民雄鹽水鴨肉盤、阿里山山葵養生雞、嘉義豆漿豆花盅等一次端上桌，就是要讓大家吃個過癮。