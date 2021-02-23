東北季風增強北東轉有雨！吳德榮：周五再一波水氣更多

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起東北季風增強，北部、東半部有降雨機率。周五還會再迎更強的東北季風，水氣更多。

吳德榮說，今晨東北風逐漸增強，混合地表的空氣，導致輻射冷卻作用大幅減弱；終結連續5天清晨，大範圍平地低溫低於10度的情形。

截至5時27分平地最低氣溫依序為新竹峨眉鄉10.4度，苗栗頭屋鄉10.9度。各地區低溫：北部（桃園大溪區）11.3度，中部（南投中寮鄉）11.5度，南部（台南左鎮區）13.5度，東部（花蓮壽豐鄉）11.6度；台北北投區14.7度。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周2波東北季風，分別在今天和周五晚抵達，第1波冷空氣弱、水氣也不多，第2波冷空氣、水氣皆略多於第1波。影響時間約為1天至1天半，很快就好轉。

吳德榮說，雖然天氣系統並不強，但對北台灣而言，陰、晴、冷、暖交替多變，要注意調適。另外，未來一周中南部清晨及金馬易起霧，亦請隨時注意相關訊息。

他表示，今、明兩天東北季風南下，桃園以北雲量稍增，白天氣溫稍降，北海岸、北部山區、東半部偶有局部短暫雨的機率；新竹以南多雲時晴，中南部日夜溫差大；北部12至23度，中部12至26度，南部14至27度，東部12至25度。

吳德榮說，周四至周五白天轉偏東風，各地多雲時晴，東半部偶有零星短暫雨的機率；北台舒適；中南部白天微熱、日夜溫差大。根據最新模式模擬顯示，周五晚至周六前後，又有另一波東北季風南下，冷空氣、水氣皆比前一波略多；連假第1天（周六）新竹以北雲量增，轉有局部雨，氣溫降，北台轉涼微冷。

吳德榮說，連假第2、3天東北風減弱轉偏東風，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫回升。