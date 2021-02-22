形同提前除役 原能會：核二廠一號機估6月5日停機

核二廠一號機運轉執照今年底到期，但因燃料池貯存容量不足，台電評估無法運轉至年底，2019年向原能會送審要求功率遞減運轉獲同意，明天起將逐步降載至原來的八成功率，預估只能運轉至今年6月5日，形同「提早除役」。

核能電廠爐心周期末的功率遞減運轉，指的是爐心燃料不足以維持滿載運轉，而採逐漸減低功率的方式以繼續運轉。原能會今表示，核二廠一號機運轉執照將於今年12月27日到期，不過受限用過燃料池貯存容量的不足，前次大修時只有填換大約120束的新燃料，比一般填換180束的情況來得少，因此確定無法運轉到執照屆期日。

原能會說，台電因應核二廠一號機功率遞減運轉的規畫，已在2019年底配合爐心燃料填換安全分析報告，同時提出「核二廠一號機燃料周期28功率遞減運轉評估報告」，規畫該機組以周期末功率遞減方式運轉。

原能會表示，審查台電報告後，確認機組可符合功率遞減運轉安全要求因此予以通過，而核二廠一號機將在執行周期末功率遞減運轉後，停機進行設備維護，這段期間也會持續監控電廠運轉安全。

根據台電規畫，原能會表示，核二廠一號機將於明天開始進行「周期末功率遞減運轉」，逐步由百分之百的滿載狀態，降至百分之八十的額定功率，初步預估可運轉至六月五日，之後就一直等到年底執照到期。

原能會也說，電廠除役前透過逐步降載來運轉，核二廠一號機並非先例，美國也有類似案例，像是佛蒙特州揚基（Vermont Yankee）發電核電廠在2014年機組永久停機，也是透過周期末功率遞減運轉。