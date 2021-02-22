北市公布違規廣告王 台塑益生菌竟稱可排毒遭罰176萬

北市衛生局統計2020年違規廣告通緝成果，食品、藥物及化妝品共開罰806件，裁罰金額高達6480萬5000元，其中藥物77件、裁罰2420萬元金額最高，食品381件、裁罰金額2147萬元居次，化妝品348件、裁罰1913萬5000元位居第三，衛生局呼籲業者，食品、藥物、化妝品廣告涉虛偽誇大不實最高可罰500萬，若宣稱一般商品有醫療效能，最高可處2500萬元。

根據衛生局統計，罰鍰金額累計前3名的違規廣告，「守喜股份有限公司」及「堤麥策略行銷有限公司」，累計罰鍰為176萬元，守喜因「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」的食品廣告，宣稱可「改善脹氣，使腸道形成保護膜，抑制壞菌生長、加速排毒…改善便祕、腹瀉狀況…七天打造易瘦腸…」遭罰。

堤麥策因「睡美能NORAY全能呵護牛角披肩（「堤麥」遠紅外線非動力式治療床墊（未滅菌）【衛部醫器製壹字第007958號】）醫療器材廣告，宣稱「...保持維護心臟的冠狀動脈的暢通，幫助腦部血液流通以增進長期記憶力，防止過多的凝血塊阻塞造成心臟病及中風...預防一般肺部疾病...」等違規詞句，涉誇大宣稱及與核准廣告核定表示內容不符。

違規廣告媒體部分，以網路573件（71.1％）最多，電視162件（20.1％）位居第2，雜誌、報紙27件（3.3％）第3名。進一步分析網站違規廣告，以公司官網網站231件最多，裁罰金額1653萬元；社群媒體方面，Facebook（臉書） 111件，裁罰912萬元、YouTube 11件，裁罰248萬元，Instagram 7件，裁罰59萬元、Line 6件，裁罰47萬元。

衛生局近一步分析，無違規品廣告以宣稱「提升抵抗力」占第1位，共計87件（22.8％），其次為宣稱「顧眼睛」有48件（12.6％），宣稱「減肥瘦身」有45件列為第3名；違規化妝品廣告，以宣稱「促進細胞活動或膠原蛋白增生」為第1名，共有115件（33％），其次「消炎、消腫」有69件（19.8%），宣稱「除皺、除紋」有60件（17.2％）位居第3名。

衛生局呼籲，網路購物風險高，近年來Faceboook（臉書）、Line及各大網路平台常出現「一頁式」網路購物廣告，以低價促銷並強調貨到付款來取信民眾，但消費者收穫付款後，發現商品與廣告不符或品質低劣有明顯瑕疵，要求退會時卻遭封鎖，求助無門。

衛生局提醒，一頁式網路購物廣告常有6種特徵，第一，網頁中無公司名稱、地址、客服電話（或無人接聽），僅有墊子信箱或通訊軟體帳號；第二，售價明顯低於市價行情；第三，常以「限時」或「倒數」方式吸引消費者；第四，號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退，且底下留言都好評，沒負評。

第五，只能貨到付款或刷信用卡，且信用卡頁面多為虛設，有被盜刷風險；第六，網頁常出現簡體字或大陸用語，且網頁大多粗糙不精美。衛生局表示，消費者選購前應多加查證，勿輕信網頁廣告，慎選商譽良好的電子商務平台，並盡量用合法商店購買產品，以保障自身消費安全及權益。

衛生局也提醒業者，刊播食品及化粧品廣告前可參考衛生福利部食品藥物管理署公告「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」、「食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則」；刊播藥物廣告前，應向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，核准刊播期間不得變更原核准事項，另外，一般商品廣告不得為醫療效能宣傳。

若經調查發現有違規事實，衛生局可依法裁罰，食品廣告涉跨大不實、易生誤解或醫療效能，可依違反食安法第28條規定，處4萬以上、400萬以下，或是60萬以上、500萬以下罰鍰；化妝品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，可依違法化妝品衛生安全管理法第10條規定，處4萬元以上、20萬元以下，或是60萬以上、500萬以下罰鍰。

藥物廣告未經核准或與核准內容不符，依違法藥事法第66條規定，處20萬以上、500萬以下罰鍰；一般商品若宣稱醫療效能，依違法藥事法第66條規定，處60萬以上、2500萬以下罰鍰。